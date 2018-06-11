Очередной пожар: в Харьюском уезде огнем охвачено почти 40 гектаров леса
11 июня 2018 г., 7:49
В Вихтерпалу Харьюского уезда с воскресенья продолжается лесной и ландшафтный пожар, общая площадь возгорания составляет почти 40 гектаров.
Об этом сообщила в понедельник утром пресс-служба спасательного департамента, отметив, что еще в одном месте — в Википалу волости Ания Харьюского уезда огнем охвачено около одного гектара леса и травы. Спасатели выехали к местам пожаров усиленными экипажами.
Спасатели в минувшие выходные более 30 раз выезжали по тревоге гасить лесные и ландшафтные пожары по всей Эстонии.