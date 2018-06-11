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  • Очередной пожар: в Харьюском уезде огнем охвачено почти 40 гектаров леса

Очередной пожар: в Харьюском уезде огнем охвачено почти 40 гектаров леса

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В Вихтерпалу Харьюского уезда с воскресенья продолжается лесной и ландшафтный пожар, общая площадь возгорания составляет почти 40 гектаров.

Об этом сообщила в понедельник утром пресс-служба спасательного департамента, отметив, что еще в одном месте — в Википалу волости Ания Харьюского уезда огнем охвачено около одного гектара леса и травы. Спасатели выехали к местам пожаров усиленными экипажами.

Спасатели в минувшие выходные более 30 раз выезжали по тревоге гасить лесные и ландшафтные пожары по всей Эстонии.

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