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  • Шестилетний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

Шестилетний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Tatar / Postimees

В воскресенье днем в поселке Юри Харьюского уезда произошло ДТП, в котором автомобиль столкнулся с шестилетним ребенком на велосипеде.

Столкновение произошло 10 июня в 14:54 у дома номер 3 на улице Ласте, пишет rus.err.ee.

20-летний мужчина за рулем Opel Zafira столкнулся с шестилетним мальчиком, который на велосипеде пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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