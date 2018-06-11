Шестилетний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе
11 июня 2018 г., 8:09
В воскресенье днем в поселке Юри Харьюского уезда произошло ДТП, в котором автомобиль столкнулся с шестилетним ребенком на велосипеде.
Столкновение произошло 10 июня в 14:54 у дома номер 3 на улице Ласте, пишет rus.err.ee.
20-летний мужчина за рулем Opel Zafira столкнулся с шестилетним мальчиком, который на велосипеде пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.