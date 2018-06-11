Станислав Черчесов: «Цель сборной России – выйти из группы»

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы.

Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все…

У нас, я изначально говорил, девиз: «Свобода, но ответственность». Потому что несвободный человек не может себя проявлять

Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно. Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию.