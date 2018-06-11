Сравнение цен: насколько выгоднее жителям Эстонии совершать покупки в Латвии?

Для проведения сравнения были выбраны магазины Maxima в Валга и Валке. Для чистоты эксперимента товары выбирались одни и те же.

Чаще всего говорят, что в Латвии выгоднее покупать шоколад, подгузники, мясо и сырные изделия.

Первым делом журналистка Катлин Саар отправилась в валгаский магазин Maxima. Автор статьи обратила внимание на то, что ей не попадались говорившие на латышском языке люди, а на парковке магазина не было видно машин с латвийскими номерами.

Зато в Валке ситуация была обратной: в торговом зале была слышна эстонская речь, да и на стоянке магазина были машины с эстонскими номерами. Объяснение данному явлению простое - цены не некоторые товары в Латвии ниже, чем в Эстонии.

К примеру, упаковка подгузников Pampers (44 штуки) стоит более чем на три евро меньше, чем в эстонском магазине - 13.89 против 16.99 евро. В то же время килограмм кофе Paulig Classic стоит в Латвии дороже, чем у нас на целых шесть евро. Если в Валга упаковка стоит 14,05, то в Валке целых 20,57 евро. Правда, стоит отметить, что в тот день в Латвии на кофе была скидка и стоил он 10.99, поэтому, вполне вероятно, что в некоторых случаях цена у соседей оказывается привлекательнее и на кофе.

Сахар в Латвии оказался дороже. В Эстонии килограмм стоит на 10 центов меньше. ФОТО: Catlin Saar

Упаковка с капсулами для стирки Ariel (14 шт.) в Валга стоила 5,75, а в Валка 4,03 евро. 150-граммовая коробка конфет Geisha была дешевле в Эстонии: в Валке она стоила 2,81, а в Валга 2,49 евро.