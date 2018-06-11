пн, 11.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Мемы оказались под угрозой запрета

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Клавиатура с цепью. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Westermann / Caro / Westermann

Новый закон об авторском праве Европейского союза приведет к запрету мемов в интернете, передает Lenta.ru со ссылкой на Sky News.

Директива ЕС об авторских правах призвана защитить права интеллектуальной собственности пользователей, загружающих свои материалы в интернет. Как следствие, это может привести к запрету на использование фотографий, которые стали мемом, без разрешения правообладателя.

О такой опасности предупреждают противники нового закона. Они полагают, что закон «разрушит интернет» в привычном понимании этого явления и позволит крупным компаниям-правообладателям контролировать действия обычных граждан в интернете.

Сторонники движения против директивы предупреждают, что под угрозой могут оказаться не только мемы, но и пародии, которые сами по себе являются отдельными творческими работами.

Отмечается, что при таком подходе было бы невозможно вирусное распространение такого мема, как «неверный парень», взятого с платного ресурса стоковых фотографий и без ведома владельца опубликованного в соцсетях. Его автор, испанский фотограф Антонио Гиллем (Antonio Guillem), признавался, что до популярности снимка понятия не имел, что такое мем. Он отметил, что вирусность фотографии значительно увеличила ее официальные продажи на стоковой платформе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ