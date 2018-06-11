Мемы оказались под угрозой запрета

Директива ЕС об авторских правах призвана защитить права интеллектуальной собственности пользователей, загружающих свои материалы в интернет. Как следствие, это может привести к запрету на использование фотографий, которые стали мемом, без разрешения правообладателя.

О такой опасности предупреждают противники нового закона. Они полагают, что закон «разрушит интернет» в привычном понимании этого явления и позволит крупным компаниям-правообладателям контролировать действия обычных граждан в интернете.

Сторонники движения против директивы предупреждают, что под угрозой могут оказаться не только мемы, но и пародии, которые сами по себе являются отдельными творческими работами.