В понедельник Таллинн посетят более 4000 туристов

В понедельник в Таллинн прибывают три круизных судна, которые доставят в город на один день почти 4400 интуристов.
В 8 часов утра в порту Ванасадам ошвартовалось принадлежащее круизной фирме Oceania Cruises судно Marina длиной 238 метров с 1100 туристами на борту. Судно покинет Таллинн в 17 часов.
В 9 часов в Таллинн прибыло принадлежащее компании Aida Cruises судно Aidamar длиной 253 метра с 2200 туристами на борту. Судно также уйдет из Таллинна в 17 часов.
В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовалось еще одно судно компании Aida Cruises — лайнер Aidacara длиной 193 метра. И это судно покинет Таллинн в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.