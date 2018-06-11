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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 134 евро!

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Стамбул.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 139 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 208 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 134 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 524 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 514 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 122 евро

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