Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 134 евро!
11 июня 2018 г., 9:26
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 139 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 208 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 524 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 514 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 122 евро