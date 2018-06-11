Путин: возможное решение президента США по авторынку заденет интересы Европы

Перспективы дополнительного регулирования поступления автотехники на рынок США могут затронуть интересы многих европейских стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Насколько мне известно, президент США заявил, что США рассматривают возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники на рынок США", - сказал он на пресс-конференции в Китае.
"Это серьёзный вопрос. Это может задеть интересы очень многих стран, прежде всего европейских", - добавил президент.
По его словам, это имеет существенное значение для всей мировой экономики.
Он обратил внимание, что Россия и Китай готовы придерживаться общепринятых мировых правил торговли.
"Думаю, что в сегодняшних непростых условиях это очень важное заявление, которое, надеюсь, будет способствовать стабилизации в этой сфере нашей совместной деятельности", - сказал он.