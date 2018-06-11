пн, 11.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Путин: возможное решение президента США по авторынку заденет интересы Европы

Путин: возможное решение президента США по авторынку заденет интересы Европы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mihhail Klimentjev / AFP / Scanpix

Перспективы дополнительного регулирования поступления автотехники на рынок США могут затронуть интересы многих европейских стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Насколько мне известно, президент США заявил, что США рассматривают возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники на рынок США", - сказал он на пресс-конференции в Китае.

"Это серьёзный вопрос. Это может задеть интересы очень многих стран, прежде всего европейских", - добавил президент.

По его словам, это имеет существенное значение для всей мировой экономики.

Он обратил внимание, что Россия и Китай готовы придерживаться общепринятых мировых правил торговли.

"Думаю, что в сегодняшних непростых условиях это очень важное заявление, которое, надеюсь, будет способствовать стабилизации в этой сфере нашей совместной деятельности", - сказал он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ