Путин: возможное решение президента США по авторынку заденет интересы Европы

"Насколько мне известно, президент США заявил, что США рассматривают возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники на рынок США", - сказал он на пресс-конференции в Китае.

"Это серьёзный вопрос. Это может задеть интересы очень многих стран, прежде всего европейских", - добавил президент.

По его словам, это имеет существенное значение для всей мировой экономики.

Он обратил внимание, что Россия и Китай готовы придерживаться общепринятых мировых правил торговли.