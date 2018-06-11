Проклинать или боготворить? Буффон подпишет контракт с "Пари Сен-Жермен"

Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.

Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает calciomercato.