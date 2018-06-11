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  • Проклинать или боготворить? Буффон подпишет контракт с "Пари Сен-Жермен"

Проклинать или боготворить? Буффон подпишет контракт с "Пари Сен-Жермен"

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ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни подпишет контракт с «ПСЖ».

Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.

Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает calciomercato.

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