Проклинать или боготворить? Буффон подпишет контракт с "Пари Сен-Жермен"
11 июня 2018 г., 9:40
Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни подпишет контракт с «ПСЖ».
Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.
Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает calciomercato.