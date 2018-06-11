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Американский истребитель потерпел крушение у берегов Японии

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ФОТО: YURIKO NAKAO / REUTERS

Американский истребитель F-15 потерпел крушение у берегов вблизи острова Окинава на юге Японии, сообщило командование американских сил в Японии в Twitter.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник утром. В самолете был только один пилот, который перед крушением успел катапультироваться.

"Пилот успешно катапультировался, его нашла и спасла поисково-спасательная команда", - говорится в сообщении авиабазы Каден.

Как отмечает командование сил Японии и США, данный инцидент произошел в результате тренировочного полета.

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