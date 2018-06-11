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На пляжах Эстонии орудуют вандалы

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Пярнуский пляж.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

На пляжах в Ида- и Ляэне-Вирумаа установлено более 80 стендов безопасности, но более половины из них пострадало от вандалов.

С 2012 года Спасательный департамент устанавливает в неохраняемых местах для купания информационные стенды со спасательными средствами. По сообщению пресс-секретаря Идаского спасательного центра, каждое лето стенды страдают от вандалов, которые крадут спасательные круги или тросы и ломают их.

В Ида-Вирумаа установлены 36 стендов, из которых в порядке всего восемь. В Ляэне-Вирумаа установлено 46 стендов, из которых в порядке 23.

На стенде должны быть как спасательный круг, так и трос.

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