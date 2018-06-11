На пляжах Эстонии орудуют вандалы

С 2012 года Спасательный департамент устанавливает в неохраняемых местах для купания информационные стенды со спасательными средствами. По сообщению пресс-секретаря Идаского спасательного центра, каждое лето стенды страдают от вандалов, которые крадут спасательные круги или тросы и ломают их.

В Ида-Вирумаа установлены 36 стендов, из которых в порядке всего восемь. В Ляэне-Вирумаа установлено 46 стендов, из которых в порядке 23.