В Финляндии распространяется необычный способ отмывания денег

Полиция на данный момент расследует более десяти случаев с возможным использованием мулов.

"Нам сообщали о лицах, чаще всего путешествующих с документами восточно-европейских стран. Они за короткое время открывали несколько банковских счетов, а потом быстро покидали Финляндию", - поясняет начальник отдела по расследованию попыток отмывания денег ЦКП Пекка Васара.

Речь идет об организованной преступности.

Перевод денег с помощью банковских счетов является одним из самых распространенных способов отмывания денег

Часто переведенные на банковский счет деньги снимают быстро с банкомата, и отправляют дальше с помощью различных сервисов для перевода денег.

В последнее время преступники при отмывании денег все чаще пользуются виртуальными валютами. Злоумышленник может перевести средства со своего криптовалютного счета на другой криптовалютный, и никто не будет знать, кому принадлежат эти деньги. Потом они могут снять деньги в крипто-банкомате.

В прошлом году в ЦКП поступило от банков около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в этом году количество заявлений превысит 8000. Полиция расследует 10-15 % подозрений.

Источниками преступных денег, чаще всего, являются наркотороговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества.

В случаях, когда полиции удавалось выявить денежные потоки, деньги переправлялись обычно в Беларусь и на Дальний Восток.

По словам Васара, обнаружить денежные потоки крайне сложно. Он, однако, доволен сотрудничеством с банками, у которых много информации и международных контактов.