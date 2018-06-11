В Финляндии распространяется необычный способ отмывания денег

По сообщению Центральной криминальной полиции Финляндии, в стране увеличилось количество «денежных мулов», открывающих с помощью фальшивых документов счета в финских банках. Банковскими счетами затем пользуются другие преступники, передает Yle.
Полиция на данный момент расследует более десяти случаев с возможным использованием мулов.
"Нам сообщали о лицах, чаще всего путешествующих с документами восточно-европейских стран. Они за короткое время открывали несколько банковских счетов, а потом быстро покидали Финляндию", - поясняет начальник отдела по расследованию попыток отмывания денег ЦКП Пекка Васара.
Речь идет об организованной преступности.
Перевод денег с помощью банковских счетов является одним из самых распространенных способов отмывания денег
Часто переведенные на банковский счет деньги снимают быстро с банкомата, и отправляют дальше с помощью различных сервисов для перевода денег.
В последнее время преступники при отмывании денег все чаще пользуются виртуальными валютами. Злоумышленник может перевести средства со своего криптовалютного счета на другой криптовалютный, и никто не будет знать, кому принадлежат эти деньги. Потом они могут снять деньги в крипто-банкомате.
В прошлом году в ЦКП поступило от банков около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в этом году количество заявлений превысит 8000. Полиция расследует 10-15 % подозрений.
Источниками преступных денег, чаще всего, являются наркотороговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества.
В случаях, когда полиции удавалось выявить денежные потоки, деньги переправлялись обычно в Беларусь и на Дальний Восток.
По словам Васара, обнаружить денежные потоки крайне сложно. Он, однако, доволен сотрудничеством с банками, у которых много информации и международных контактов.
В прошлом году ЦКП участвовала в большой общеевропейской операции, в ходе которой были выявлены сотни мулов, в том числе несколько десятков граждан Финляндии. В операции участвовали также власти США, Канады и Австралии.