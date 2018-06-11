пн, 11.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

В Финляндии распространяется необычный способ отмывания денег

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

По сообщению Центральной криминальной полиции Финляндии, в стране увеличилось количество «денежных мулов», открывающих с помощью фальшивых документов счета в финских банках. Банковскими счетами затем пользуются другие преступники, передает Yle.

Полиция на данный момент расследует более десяти случаев с возможным использованием мулов.

"Нам сообщали о лицах, чаще всего путешествующих с документами восточно-европейских стран. Они за короткое время открывали несколько банковских счетов, а потом быстро покидали Финляндию", - поясняет начальник отдела по расследованию попыток отмывания денег ЦКП Пекка Васара.

Речь идет об организованной преступности.

Перевод денег с помощью банковских счетов является одним из самых распространенных способов отмывания денег

Часто переведенные на банковский счет деньги снимают быстро с банкомата, и отправляют дальше с помощью различных сервисов для перевода денег.

В последнее время преступники при отмывании денег все чаще пользуются виртуальными валютами. Злоумышленник может перевести средства со своего криптовалютного счета на другой криптовалютный, и никто не будет знать, кому принадлежат эти деньги. Потом они могут снять деньги в крипто-банкомате.

В прошлом году в ЦКП поступило от банков около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в этом году количество заявлений превысит 8000. Полиция расследует 10-15 % подозрений.

Источниками преступных денег, чаще всего, являются наркотороговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества.

В случаях, когда полиции удавалось выявить денежные потоки, деньги переправлялись обычно в Беларусь и на Дальний Восток.

По словам Васара, обнаружить денежные потоки крайне сложно. Он, однако, доволен сотрудничеством с банками, у которых много информации и международных контактов.

В прошлом году ЦКП участвовала в большой общеевропейской операции, в ходе которой были выявлены сотни мулов, в том числе несколько десятков граждан Финляндии. В операции участвовали также власти США, Канады и Австралии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ