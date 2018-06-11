Италия грозит закрыть порты для спасательных судов с беженцами

Только за 9 и 10 июня в Средиземном море было спасено более 1000 мигрантов. Представители одной из спасательных миссий отмечают возросшее давление итальянских властей, пишет DW.com.
Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини угрожает закрыть порты для спасательных судов с беженцами. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщила газета La Repubblica.
По информации издания, Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.
"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.
В прошлом году предшественник Сальвини на посту главы МВД Италии обратился к европейским партнерам с подобным требованием. Однако запрос Марко Миннити был отклонен, поскольку в соответствии с правом на порт-убежище терпящие бедствие суда, а также корабли, на борту которых присутствуют потерпевшие кораблекрушение, должны быть допущены в порт.
Возросшее давление на спасательные миссии
Накануне на действия итальянских властей пожаловались представители немецкой гражданской инициативы по спасению терпящих бедствие беженцев "Морской дозор". По их информации, при заходе в порт Реджо-ди-Калабрия на процедуры регистрации ушло гораздо больше времени. Кроме того, возвращение в район спасения мигрантов пришлось отложить из-за требования передать видеоматериалы журналистов.
Представитель "Морского дозора" Рубен Нойгебауэр отметил возросший "уровень давления" и выразил обеспокоенность сложившейся в Средиземном море ситуацией. По его словам, в регионе находится "слишком мало" спасательных служб. При этом только за 9 и 10 июня в Средиземном море были спасены более тысячи мигрантов.
Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 июня 2018 г.