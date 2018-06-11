Маразм крепчал: предъявите распечатку рецепта, пожалуйста!

В Латвии долго и болезненно вводят систему э-здоровья. Пользователи социальных сетей не дремлют и не перестают удивляться маразму очередных «провисаний» системы. Так недавно в Twitter появился пост, в котором Национальная служба здравоохранения просит медперсонал выписывать рецепты компенсируемых медикаментов на бумажных бланках или при выписке э-рецепта дополнительно давать пациенту еще и подписанную врачом распечатку, обосновывая это сбоями в работе программы.