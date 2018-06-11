Усадьба Сагади стала тургеневским «дворянским гнездом»

Всего лишь друзья: Ракитин (Дмитрий Косяков) и Наталья Петровна (Ксения Агаркова). ФОТО: Николай Алхазов

Уже в первом диалоге с Ракитиным Наталья Петровна предстает эдакой красивой и слегка ленивой – а иначе как ей существовать в этой расслабляющей атмосфере dolce far niente? – кошкой. Агаркова рисует свою героиню прелестной женщиной, на пороге 30-летия заскучавшей: в ней, наконец, проснулась чувственность, а муж, Аркадий Сергеич Ислаев (Александр Ивашкевич) давно уже не герой ее романа, за 11 лет брак превратился в привычку. Правда, есть еще Ракитин, такой умный, тонкий и всё понимающий Ракитин, но и его передержанная и недопроявленная любовь тоже стала слишком обыденной; такого поклонника лучше держать на расстоянии… Мужчина для женщины, как сказано в пьесе, сначала приятель, потом любовник, а уж затем друг, но Наталья Петровна и Ракитин как-то сумели перескочить через второй этап, и ее это положение устраивает (хочется новых впечатлений, страсти, а Ракитин для этого слишком комильфо), а он слишком порядочен, чтобы заводить роман с женой близкого друга.

Любовная геометрия

Отсюда возникает любовный треугольник, четырехугольник и еще более сложные геометрические фигуры. В конце концов возникает такая ситуация: жена, муж, друг, юный кандидат в любовники, совсем молоденькая девушка, влюбленная в этого самого кандидата – и в придачу очаровательная субретка, которая тоже положила глаз на юного красавца, понимает, что ему не пара… и все же не теряет надежду на скоротечное внимание этого студента: мало ли что происходит летом в дворянских усадьбах! (Но кажется я уже начал навязывать постановке мотивы «Темных аллей»?) Есть еще один персонаж, господин средних лет, не особо приятный, который сватается к молодой девушке, но постановщик, сокращая пьесу, обошелся без этого господина, сделав его закадровым (однако немаловажным для развития действия) персонажем.

Еще не обманут, уже не любим. Ислаев (Александр Ивашкевич) и Наталья Петровна (Ксения Агаркова). ФОТО: Николай Алхазов

Театр точно и увлекательно проводит персонажей – и уже завороженного атмосферой постановки зрителя – по этим то прямым, а то и совсем уж неэвклидовым линиям объемного, а не плоскостного любовного многоугольника.

Все эти линии переплетены виртуозно; никакой нюанс не оставлен без внимания. В начале пьесы Ракитин читает Наталье Петровне модную новинку, «Графа Монте-Кристо» (естественно, в оригинале, по-французски) – и студент Беляев (Карл-Роберт Сааремяэ), высокий стройный красавец с лицом, обрамленным светлой бородкой (чеховский Треплёв вычеркнул из своего рассказа такое банальное определение, но мы его, простите, оставим) - в самом деле мог быть принят скучающей женщиной за Эдмона Дантеса из первых глав романа Дюма.