Фото: в домике для гриля начался пожар

К приезду спасателей все сооружение было охвачено огнем. Возгорание потушили к семи часам. Специалист по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что спасатели уже ездили тушить этот домик для гриля по крайней мере три раза и вследствие многочисленных возгораний строение серьезно пострадало.