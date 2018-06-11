Фото: в домике для гриля начался пожар
11 июня 2018 г., 10:25
Сегодня утром Лыунаский спасательный центр в 6.33 сообщили, что в Тарту на улице Э. Вийралти горит домик для гриля, передает Tartu Postimees.
К приезду спасателей все сооружение было охвачено огнем. Возгорание потушили к семи часам. Специалист по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что спасатели уже ездили тушить этот домик для гриля по крайней мере три раза и вследствие многочисленных возгораний строение серьезно пострадало.