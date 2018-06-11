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Фото: в домике для гриля начался пожар

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Пожар в домике для гриля.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня утром Лыунаский спасательный центр в 6.33 сообщили, что в Тарту на улице Э. Вийралти горит домик для гриля, передает Tartu Postimees.

К приезду спасателей все сооружение было охвачено огнем. Возгорание потушили к семи часам. Специалист по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что спасатели уже ездили тушить этот домик для гриля по крайней мере три раза и вследствие многочисленных возгораний строение серьезно пострадало.

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