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  • Едем на чемпионат мира: болельщик из Германии прибудет на тракторе с баней и собакой

Едем на чемпионат мира: болельщик из Германии прибудет на тракторе с баней и собакой

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ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

70-летний Губерт Вирт отважился на путешествие из Германии в Россию на раритетном тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска с прицепом в виде огромной пивной бочки, являющимся мобильной баней, чтобы попасть на Чемпионат мира по футболу.

15 мая пенсионер выехал из родного города Форхгайм и рассчитывает к 14 июня прибыть в столицу РФ, чтобы стать очевидцем церемонии открытия финальной части мундиаля 2018 года. Благополучно преодолев территорию Польши, вечером 4 июня Вирт пересек границу с Белоруссией и продолжил путь на Москву, сообщает TYT.by.

Его сопровождает упитанная такса-полукровка по имени Хекс, которую футбольный фанат из Германии взял с собой в это длительное путешествие, отмечает издание. На прицепе-бочке красуется надпись "Hallo Moskau".

"Трактор - это свобода", - говорит Вирт. До выхода на пенсию он 30 лет отработал автомехаником на заводе Mercedes, а последние 20 лет путешествует на своем старинном тракторе.

Эта модель - полностью механическая, отмечает Губерт. Чтобы завести двигатель, его приходится предварительно разогревать с помощью газовой горелки, а затем снять металлический руль и использовать его в качестве заводной рукоятки.

Ночует Фирт в своем оригинальном фургончике, где, помимо бани, оборудованы спальное место и кухня. "Тут я как дома", - с улыбкой говорит усытый немец. Дома у него остались жена, двое взрослых детей и внук.

В день на своем тракторе он преодолевает примерно 100 км, но совершенно не переживает по этому поводу и говорит, то никуда не торопится, а частые остановки и любование пейзажами доставляют ему настоящее удовольствие. "Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие", - говорит Фирт.

По его словам, на ЧМ-2018 он будет болеть за немцев и датчан, хотя фаворитом считает французскую сборную.

"После Москвы я хочу еще попасть в Санкт-Петербург, оттуда - на пароме в Финляндию, а потом уже в Германию", - рассказал путешественник.

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