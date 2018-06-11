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  • В Таллинне начнется ремонт ведущей к президентскому дворцу дороги

В Таллинне начнется ремонт ведущей к президентскому дворцу дороги

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ФОТО: Arvet Mägi

С четверга, 14 июня, начинается восстановительный ремонт улицы Вейценберги на участке между улицами Поска и Мяэкалда, сообщает Раэпресс.

Работы проведет Tallinna Teede AS. Стоимость работ — 351 000 евро, срок окончания - июль 2018 года, сообщила пресс-служба горуправы. Работы будут выполняться поэтапно, на отдельных участках. В зоне работ скорость будет ограничена 30 км/час.

Участников движения просят руководствоваться временными знаками организации движения в зоне работ.

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