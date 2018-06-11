В Таллинне начнется ремонт ведущей к президентскому дворцу дороги

Работы проведет Tallinna Teede AS. Стоимость работ — 351 000 евро, срок окончания - июль 2018 года, сообщила пресс-служба горуправы. Работы будут выполняться поэтапно, на отдельных участках. В зоне работ скорость будет ограничена 30 км/час.