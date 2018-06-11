В Таллинне начнется ремонт ведущей к президентскому дворцу дороги
11 июня 2018 г., 10:33
С четверга, 14 июня, начинается восстановительный ремонт улицы Вейценберги на участке между улицами Поска и Мяэкалда, сообщает Раэпресс.
Работы проведет Tallinna Teede AS. Стоимость работ — 351 000 евро, срок окончания - июль 2018 года, сообщила пресс-служба горуправы. Работы будут выполняться поэтапно, на отдельных участках. В зоне работ скорость будет ограничена 30 км/час.
Участников движения просят руководствоваться временными знаками организации движения в зоне работ.