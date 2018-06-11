Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета

Решение будет принято с учетом личного заявления Гайдар, говорится в сообщении. Очередная сессия облсовета запланирована на следующую неделю, пишет NEWSru.

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской областной госадминистрации. В том же году президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства Украины.

С 2009-го по 2011 год Гайдар работала советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых по социальным вопросам и заместителем губернатора региона по вопросам здравоохранения и социального развития. В 2012-2013 годах перешла на работу в Москву, где была советником вице-мэра столицы Леонида Печатникова.