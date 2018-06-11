Попросил добавки: главного тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах
11 июня 2018 г., 10:58
Как утверждает журналист Radio Mitre Габриэль Аньелло, 58-летний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару национальной команды.
Сообщается, что президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия в курсе данной ситуации и дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание о скандальном инциденте.
По информации источника, Сампаоли дадут возможность выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку, передает "Спорт-Экспресс".