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Доступность наркотиков в Европе растет, особенно популярен кокаин

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Кокаин. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix.

Доступность наркотиков в странах Евросоюза велика, а в некоторых регионах, судя по всему, растет и потребление кокаина, говорится в ежегодном отчете о распространении наркотических веществ в Европе. 

Отчет подготовил и опубликовал Европейский центр мониторинга за наркотиками и наркоманией (EMCDDA).

Центр отмечает тенденцию роста потребления кокаина. Об этом свидетельствуют участившиеся случаи его конфискации. В позапрошлом году в ЕС было заявлено приблизительно о 98 тыс. случаев конфискации кокаина, было конфисковано 70,9 тонны. В 2015 году - 89 тыс. случаев конфискации этого наркотика. 

О повышении потребления этого наркотика свидетельствует и новейшее исследование остатков наркотиков в коммунальных отходах городов. Выяснилось, что в 2015–2017 годах в 26 городах из 31 выросли остатки кокаина.

За последние 12 месяцев кокаин потребляли 2,3 млн молодых европейцев в возрасте 15–34 лет, или 3,5 млн взрослых разного возраста. 

"По выводам нашего новейшего отчета видно, что Европа страдает от последствий роста производства кокаина в Латинской Америке", - отмечает в пресс-релизе EMCDDA директор центра Алексис Госдил. 

В отчете говорится, что чистота распространяемого на улицах кокаина в 2016 году достигла высшего уровня за десятилетие.

Еще одна опасная тенденция, которую отмечает центр, - наркотики все чаще производятся в самой Европе. 

Наиболее популярным наркотиком остается конопля. Около 24 млн взрослых граждан Европы за последний год потребляли ее, а около 1% употребляют ее ежедневно. 

В отчете отмечается, что беспокойство вызывают и растущее четвертый год подряд число смертей от передозировки наркотиков. В 2016 году в Европе было зафиксировано более 9000 таких смертных случаев.

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