Мать борется за эстонскую школу для ребенка

Переехавший обратно в Эстонию семилетний Антон по своему уровню владения эстонским языком для эстонской школы не годится, но и отложить начало школьного обучения не получается по закону, поскольку в качестве альтернативы у него есть школа с русским языком обучения, пишет Postimees.
Прожившая всю жизнь за границей Анника (все имена для защиты ребенка изменены – ред.) с двумя сыновьями в феврале прошлого года вернулась на историческую родину в Эстонию. И хотя домашним языком семьи до сих пор был русский, Аннина говорит на эстонском на уровне В1 и, благодаря этому, очень быстро смогла найти себе работу в Тарту работником по обслуживанию клиентов. Сейчас она говорит с акцентом, но весьма бегло.
Младший сын Антон начал учить эстонский язык в Эстонии, в которой прошлым летом его отдали в эстоноязычный детский сад. Язык дается с трудом, призналась Анника: «Где-то месяц назад он начал говорить в детском саду на эстонском. До сих пор он очень редко использовал эстонские слова». Поначалу маленький Антон был зациклен на том, что с эстонским он не справится. Сейчас эта уверенность мало-помалу начала отступать: «Он говорит простейшие выражения, вроде, „я хочу выйти“,“ хочу есть“, „мама, я тебя люблю“», - перечислила Анника.
Поскольку Антону семь лет, осенью он должен идти в школу. Самым большим желание Анники было бы отдать ребенка в эстонскую школу, но и детский сад, и логопед говорят, что словарный запас Антона для этого слишком маленький: «Если был он на полгода раньше начал говорить на эстонском языке, то и словарный запас был бы богаче».
Поскольку все получилось так, еще в начале года, когда только начали собирать документы, семья считала, что Антон мог бы еще год оставаться в детском саду: «Я абсолютно уверена, что в таком случае к школе у него проблем бы не было».
Ее второй сын учится в русской школе: «Он приехал в Эстонию в таком возрасте, что у него не было возможности пойти в эстонскую школу. Он семь лет проучился в русской школе». Там, по словам матери, у него не нет возможности выучить эстонский язык, потому что нет мотивации на нем говорить.
«Для меня очень важно, чтобы у младшего ребенка теперь, когда он с таким трудом заговорил, не пропала мотивация», - объясняет мать, по оценке которой, сыну будет проще всего выучить язык именно сейчас. В будущем это окажется сложнее.
Отсрочку от школы не дают
Ходатайством Анники занимается фонд Innove, который в определенных случаях дает детям отсрочку от школы. Случаем Антона начал заниматься логопед центра Rajaleidja, который к большому удивлению семьи большой надежды не дает.
«В Innove закон читается по пунктам, и там мне сказали, что нам нет смысла даже пытаться просить отсрочки от школы. Кроме того, этот логопед сказал, что даже если мы отведем ребенка в эстонскую школу, он нам обещает, что через полгода скажут, что ребенок не справляется и его нужно перевести в русскую школу. У них такой опыт уже был», – говорит Анника, которая считает такое отношение мистическим.
Руководитель Тартумааского центра Rajaleidja фонда Innove Пирет Татунтс сказала, что не может комментировать случай Антона. В то же время, она признала, что отсрочку от школы дают в очень конкретных случаях, которые в этом году очень четко перечислили в законах об основной школе и гимназии. «С этого года произошли существенные изменения в плане отсрочки от школы», - заверила Татунтс. Закон говорит, что отложить поход в школу на год можно в случае, если «навыки познания и обучения, социальные и личностные навыки ребенка, необходимые для начала обучения, не сформировались в нужной степени». Причем, у ребенка должны быть проблемы во всех приведенных областях. Одной недостаточно.
Также отсрочку от школы получают те, кому пойти в школу не позволяет здоровье.
«Раньше было постановление министра социальных дел, в котором был один пункт о языковом и речевом отставании, теперь закон в какой-то степени ограниченный. Внешкольная консультационная комиссия может в каждом случае взвесить, приведены ли основания отклонения в законе», - добавила руководитель центр.
Решение ищут
Анника, по ее словам, чувствует себя в одиночестве – она просит помощи уже с начала года, но школа уже на носу, а решения нет. Единственное, что выяснилось, что по закону у Антона нет оснований для отсрочки от школы.
По словам Пирет Татунтс, это не так. Она утверждает, что все еще занимается сбором обстоятельств по случаю Антона, поскольку это требует времени. Дальше соберется круглый стол вместе с консультантом, представителями учебного заведения, родителей, иногда и представителями самоуправления. «Случай может быть сложным. Мы сядем за стол вместе и попытаемся найти лучшее решение, которое останется в рамках закона, но и будет в интересах ребенка». Она пообещала принять участие в круглом столе по теме Антона лично, и заверила, что для развития навыков владения эстонским языком в системе образования есть очень много разных возможностей.
Главный специалист по вопросам начального образования отдела образования города Тарту Каспар Креэгимяэ также сказал, что сотрудничество между городом и Innove продолжается: «Этот случай же еще не завершен, поскольку ходатайство об отсрочке от школы еще находится в производстве фонда». Креэгимяэ добавил, что общий круглый стол пройдет на этой неделе и решение появится во второй половине июня.
В прошлом году отсрочку от школы получили 542 ребенка по всей Эстонии, в позапрошлом – 516. По отказам у Innove статистики нет.