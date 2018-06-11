Мать борется за эстонскую школу для ребенка

Прожившая всю жизнь за границей Анника (все имена для защиты ребенка изменены – ред.) с двумя сыновьями в феврале прошлого года вернулась на историческую родину в Эстонию. И хотя домашним языком семьи до сих пор был русский, Аннина говорит на эстонском на уровне В1 и, благодаря этому, очень быстро смогла найти себе работу в Тарту работником по обслуживанию клиентов. Сейчас она говорит с акцентом, но весьма бегло.

Младший сын Антон начал учить эстонский язык в Эстонии, в которой прошлым летом его отдали в эстоноязычный детский сад. Язык дается с трудом, призналась Анника: «Где-то месяц назад он начал говорить в детском саду на эстонском. До сих пор он очень редко использовал эстонские слова». Поначалу маленький Антон был зациклен на том, что с эстонским он не справится. Сейчас эта уверенность мало-помалу начала отступать: «Он говорит простейшие выражения, вроде, „я хочу выйти“,“ хочу есть“, „мама, я тебя люблю“», - перечислила Анника.

Поскольку Антону семь лет, осенью он должен идти в школу. Самым большим желание Анники было бы отдать ребенка в эстонскую школу, но и детский сад, и логопед говорят, что словарный запас Антона для этого слишком маленький: «Если был он на полгода раньше начал говорить на эстонском языке, то и словарный запас был бы богаче».

Поскольку все получилось так, еще в начале года, когда только начали собирать документы, семья считала, что Антон мог бы еще год оставаться в детском саду: «Я абсолютно уверена, что в таком случае к школе у него проблем бы не было».

Ее второй сын учится в русской школе: «Он приехал в Эстонию в таком возрасте, что у него не было возможности пойти в эстонскую школу. Он семь лет проучился в русской школе». Там, по словам матери, у него не нет возможности выучить эстонский язык, потому что нет мотивации на нем говорить.

«Для меня очень важно, чтобы у младшего ребенка теперь, когда он с таким трудом заговорил, не пропала мотивация», - объясняет мать, по оценке которой, сыну будет проще всего выучить язык именно сейчас. В будущем это окажется сложнее.

Отсрочку от школы не дают

Ходатайством Анники занимается фонд Innove, который в определенных случаях дает детям отсрочку от школы. Случаем Антона начал заниматься логопед центра Rajaleidja, который к большому удивлению семьи большой надежды не дает.