Тоннель Юлемисте в Таллинне.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Для восстановления поврежденного во время ДТП освещения в туннеле Юлемисте движение по нему со стороны Пярнуского шоссе в направлении Петербургского шоссе с 22.00 до 6.00 следующего дня будет закрываться по следующим числам:

 1. 11.06. 22.00 - 12.06. 6:00

 2.  12.06. 22:00 - 13.06. 6:00

 3.  13.06. 22:00 - 14.06. 6:00

 4.  14.06. 22:00 - 15.06. 6:00

 5.  15.06. 22:00 - 16.06. 6:00

 6.  18.06. 22:00 - 19.06. 6:00

 7.  19.06. 22:00 - 20.06. 6:00

 8.  20.06. 22:00 - 21.06. 6:00

 9.  21.06. 22:00 - 22.06. 6:00

Во время частичного закрытия проезда по туннелю объезд возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе.