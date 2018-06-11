Таллинн предупреждает о ночных ремонтных работах в тоннеле Юлемисте
11 июня 2018 г., 11:25
Для восстановления поврежденного во время ДТП освещения в туннеле Юлемисте движение по нему со стороны Пярнуского шоссе в направлении Петербургского шоссе с 22.00 до 6.00 следующего дня будет закрываться по следующим числам:
1. 11.06. 22.00 - 12.06. 6:00
2. 12.06. 22:00 - 13.06. 6:00
3. 13.06. 22:00 - 14.06. 6:00
4. 14.06. 22:00 - 15.06. 6:00
5. 15.06. 22:00 - 16.06. 6:00
6. 18.06. 22:00 - 19.06. 6:00
7. 19.06. 22:00 - 20.06. 6:00
8. 20.06. 22:00 - 21.06. 6:00
9. 21.06. 22:00 - 22.06. 6:00
Во время частичного закрытия проезда по туннелю объезд возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе.