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  • Причины несчастного случая с самолетом Smartlynx до сих пор не выяснены

Причины несчастного случая с самолетом Smartlynx до сих пор не выяснены

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Самолет Airbus A320-214 фирмы Smartlynx Airlines Estonia OÜ после учебного полета.

ФОТО: Erakogu

Причины тяжелого летного инцидента, произошедшего в феврале этого года в Таллиннском аэропорту с самолетом фирмы Smartlynx, на данный момент все еще не выяснены, пишет Postimees.

Определенно сейчас известно то, что 28 февраля в 17.04 совершавший тренировочный полет самолет Smartlynx Airbus A-320-214, после успешного приземления на взлетно-посадочную полосу не смог набрать высоту при новом взлете. Воздушное судно не реагировало ни на одну команду, потеряло высоту и столкнулось с полосой. В результате столкновения двигатели повредили взлетно-посадочную полосу и разрушились крышки люков шасси.

После столкновения с землей, самолет все же снова набрал высоту, а пилотам удалось его стабилизировать и повернуть назад, но после совершения поворота остановились оба двигателя, а потому машину пришлось сажать с неработающими двигателями. Самолет приземлился в 17.11 примерно за 150 метров до взлетно-посадочной полосы и в итоге сдвинулся на 15 метров от полосы на юг.

До сих пор у чиновников нет мнения о том, что стало изначальной причиной летного инцидента, то есть, почему после приземления самолет не смог вновь набрать высоту.

«Расследование инцидента со Smartlynx продвигается по плану, но, поскольку речь идет об очень объемном и техническом расследовании, то пока еще рано делает окончательные выводы», - сказал руководитель Центра авиаинцидентов Йенс Хауг.

Он пообещал, что центр обязательно опубликует причины всех инцидентов в отчете, который станет достоянием общественности на сайте учреждения сразу, как только будет готов.

На борту попавшего в аварию самолета находились капитан-инструктор, второй пилот, четверо учеников и инспектор Летного департамента. Один из учеников и инструктор в ходе инцидента получили легкие ранения.

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