В мае снизилось число официально безработных

Так, по состоянию на конец месяца в качестве безработных было зарегистрировано 29 779 человек, что составляет 4,6% от всех работоспособных людей страны в возрасте от 16 лет. Среди официально безработных в мае были зарегистрированы 9623 человека с ограниченными возможностями, это 32% от общего числа безработных.

В том же месяце с помощью Кассы нашли работу или начали предпринимательскую деятельность 4637 человек (в их числе 1110 человек с ограниченными возможностями).

Самый высокий уровень безработицы в мае был отмечен в Ида-Вирумаа (9%), а самый низкий в Харьюмаа (3,5%). Месяцем ранее в Ида-Вирумаа количество официально безработных составляло 9,8%.

Больше всего безработных в прошлом месяце было среди разнорабочих (22%), квалифицированных рабочих и мастеров (18%), а также работников сферы обслуживания и продаж (17%).