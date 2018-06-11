Вопрос читателя: почему Piletilevi требует доплачивать за каждый билет?

"Покупал в Piletilevi несколько билетов на один концерт. Когда приступил к оплате, то Piletilevi потребовал за каждый билет отдельную плату за услуги. Понимаю, если бы подобная плата взималась за всю покупку, но почему дополнительная плата нужна за каждый билет?" — спрашивает читатель Tarbija.