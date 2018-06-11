Вопрос читателя: почему Piletilevi требует доплачивать за каждый билет?
11 июня 2018 г., 12:01
"Покупал в Piletilevi несколько билетов на один концерт. Когда приступил к оплате, то Piletilevi потребовал за каждый билет отдельную плату за услуги. Понимаю, если бы подобная плата взималась за всю покупку, но почему дополнительная плата нужна за каждый билет?" — спрашивает читатель Tarbija.
Отвечает руководитель Piletilevi Яанус Бейлманн:
"Каждый билет — отдельный случай: покупка, составление билета, контроль при входе, поэтому в интернет-магазине плата за услугу также взимается за каждый билет".