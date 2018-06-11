пн, 11.06.2018
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  • Вопрос читателя: почему Piletilevi требует доплачивать за каждый билет?

Вопрос читателя: почему Piletilevi требует доплачивать за каждый билет?

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Два билета. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

"Покупал в Piletilevi несколько билетов на один концерт. Когда приступил к оплате, то Piletilevi потребовал за каждый билет отдельную плату за услуги. Понимаю, если бы подобная плата взималась за всю покупку, но почему дополнительная плата нужна за каждый билет?" — спрашивает читатель Tarbija.

Отвечает руководитель Piletilevi Яанус Бейлманн:

"Каждый билет — отдельный случай: покупка, составление билета, контроль при входе, поэтому в интернет-магазине плата за услугу также взимается за каждый билет".

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