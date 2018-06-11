Министр: нет смысла запрещать гомеопатию и природные средства

- Postimees опубликовал серию статей о нелегальной продаже лекарств и нанесенном здоровью пациентов ущербе в центре семейных врачей Теллискиви. Причиной тому стали в первую очередь настойчивые рекомендации гомеопатии, что противоречит закону об обязательственном праве. Как вы оцениваете подобную деятельность?

- Оценку можно дать только одну. Семейный врач не может продавать лекарства, он должен применять научно доказанные приемы лечения, а закон необходимо соблюдать. Здесь нет вопроса, какова может быть оценка подобной деятельности.

- На данный момент Postimees получил больше жалоб, чем Департамент здравоохранения. Что может за этим стоять?

- Публикация в прессе статей заслуживает благодарности, поскольку многие, может быть, впервые услышали, что им стоило бы обратиться в Департамент здравоохранения или комиссию по качеству медицинских услуг. Люди, которые подозревают, что в их лечении допущены ошибки, или которые купили лекарства в центре семейных врачей, не всегда понимают в такой ситуации, что это неправильно.

В человеческом плане опять-таки может быть сложно пожаловаться на врача, который помогал тебе в прошлом и к которому придется ходить и дальше. Пациент боится менять семейного врача, вдруг у них полные списки и найти нового семейного врача будет трудно. Я полностью понимаю, почему история стала развиваться так, что у журналистов больше информации, чем у Департамента здравоохранения.

- В то же время Департамент здравоохранения не приложил усилий, чтобы люди к нему обратились. Вернее, департамент призвал сообщать о продаже лекарств или медицинских ошибках лишь после того, как это посоветовал делать Postimees.

- Я не стала бы упрекать Департамент здравоохранения. Они серьезно относятся к теме и действуют, но у них свои шаблоны, по которым они действуют, и они отличаются от журналистских приемов. Департамент здравоохранения может приостановить лицензию врача (максимально на год. – прим. ред.). Те шаги, которые может предпринять департамент, суровы, и мы ведь не хотим, чтобы департамент столь сурово ограничивал деятельность врача лишь на основании слухов и непроверенной информации. Для этого департаменту необходима жалоба конкретного человека.

- Что могло бы сделать Министерство социальных дел, чтобы узнавать о возможных нарушениях закона раньше?

- С точки зрения министерства, я считаю, что наша роль должна быть более активной. Мы должны больше анализировать систему здравоохранения. Eesti Ekspress несколько месяцев назад писал о покрытии списков таллиннских семейных врачей обязательной вакцинацией. Данные у нас на самом деле есть и за некоторыми темами необходимо присматривать по всей Эстонии.