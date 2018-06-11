пн, 11.06.2018
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Министр: нет смысла запрещать гомеопатию и природные средства

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Рийна Сиккут

ФОТО: Eero Vabamägi

В случае дополнительной медицины должно быть четкое понимание, кто, где и как может ее применять, и необходимо гарантировать, чтобы эти методы не представляли угрозы для человека, заявила в интервью Postimees министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут.

- Postimees опубликовал серию статей о нелегальной продаже лекарств и нанесенном здоровью пациентов ущербе в центре семейных врачей Теллискиви. Причиной тому стали в первую очередь настойчивые рекомендации гомеопатии, что противоречит закону об обязательственном праве. Как вы оцениваете подобную деятельность?

- Оценку можно дать только одну. Семейный врач не может продавать лекарства, он должен применять научно доказанные приемы лечения, а закон необходимо соблюдать. Здесь нет вопроса, какова может быть оценка подобной деятельности.

- На данный момент Postimees получил больше жалоб, чем Департамент здравоохранения. Что может за этим стоять?

- Публикация в прессе статей заслуживает благодарности, поскольку многие, может быть, впервые услышали, что им стоило бы обратиться в Департамент здравоохранения или комиссию по качеству медицинских услуг. Люди, которые подозревают, что в их лечении допущены ошибки, или которые купили лекарства в центре семейных врачей, не всегда понимают в такой ситуации, что это неправильно.

В человеческом плане опять-таки может быть сложно пожаловаться на врача, который помогал тебе в прошлом и к которому придется ходить и дальше. Пациент боится менять семейного врача, вдруг у них полные списки и найти нового семейного врача будет трудно. Я полностью понимаю, почему история стала развиваться так, что у журналистов больше информации, чем у Департамента здравоохранения.

- В то же время Департамент здравоохранения не приложил усилий, чтобы люди к нему обратились. Вернее, департамент призвал сообщать о продаже лекарств или медицинских ошибках лишь после того, как это посоветовал делать Postimees.

- Я не стала бы упрекать Департамент здравоохранения. Они серьезно относятся к теме и действуют, но у них свои шаблоны, по которым они действуют, и они отличаются от журналистских приемов. Департамент здравоохранения может приостановить лицензию врача (максимально на год. – прим. ред.). Те шаги, которые может предпринять департамент, суровы, и мы ведь не хотим, чтобы департамент столь сурово ограничивал деятельность врача лишь на основании слухов и непроверенной информации. Для этого департаменту необходима жалоба конкретного человека.

- Что могло бы сделать Министерство социальных дел, чтобы узнавать о возможных нарушениях закона раньше?

- С точки зрения министерства, я считаю, что наша роль должна быть более активной. Мы должны больше анализировать систему здравоохранения. Eesti Ekspress несколько месяцев назад писал о покрытии списков таллиннских семейных врачей обязательной вакцинацией. Данные у нас на самом деле есть и за некоторыми темами необходимо присматривать по всей Эстонии.

Так же можно было бы мониторить выписывание анбиотиков и другие стандартные процедуры, которе осуществляются в системе здравоохранения. Если в определенном районе бросаются в глаза аномалии, можно было бы заглянуть глубже. Мы проводили совещание на эту тему в Министерстве социальных дел. Какие изменения необходимы в правовом пространстве и чьей задачей был бы такой мониторинг, об этом еще необходимо договориться.

- Если говорить о конкретном случае, кажется, ничего не будет. На основании статей Postimees невозможно провести расследование, а люди в Департамент здравоохранения не обращаются.

- Я не могу быть здесь столь негативна, что надзорное расследование ни к чему не приведет. Мы обсуждали с Эстонским обществом семейных врачей 30 мая, какие шаги можно было бы предпринять, чтобы лучше информировать пациентов – каковы могли бы быть ожидания от семейного врача, какую услугу эти люди получают, что делает или чего не делает семейный врач. Но я согласна, что это более мягкие вещи, которые не принесут быстрого результата и решения в конкретном случае.

- То есть этот случай так и останется там, где он сейчас?

- Как министр я могу подтвердить лишь то, что Департамент здравоохранения занимается этим серьезно. Нет такого отношения, что мы найдем способ это прекратить или пусть этот случай так и остается. Если пациент поставлен в опасное положение, этим надо заниматься. Это не может остаться просто так.

Если Департамент здравоохранения тоже обнаружит в ходе расследования продажу лекарств в центре семейных врачей Теллискиви, последует штраф для всех причастных. Я склонна считать, что в практике центра семейных врачей от этого ничего не изменится.

- Согласна. Их деятельность прекратило бы лишение лицензии.

- Департамент здравоохранения может приостановить регистрацию врача лишь при невыполнении предписания максимум на один год и из регистра в Эстонии врача удаляют лишь по решению суда, что означает долгий и трудный процесс.

Я считаю, что приостановка лицензии хотя бы на год после расследования Департамента здравоохранения – если врач остается без основной работы, без дохода – довольно существенное наказание. Я не вижу, чтобы в этой системе что-то было капитально неправильно. Для семейного врача внимание прессы и всеобщее осуждение – такое же наказание, как и формальные шаги. Рамки закона в этом плане хорошо установлены.

- Нуждается ли гомеопатия в более жестких законодательных рамках?

- Первым выбором врачей должно быть лечение на научной основе, но если его можно поддержать с помощью питья чая с мятой, ромашкового компресса или какого-то другого приема, известного в народной медицине, по договоренности врача и пациента это можно делать. Врач должен смотреть на пациента в целом и оценивать, что даст наилучший результат при его лечении. Того, что опасно для пациента, нельзя допустить. Если речь идет о гомеопатии или каком-то другом природном методе лечения, запрещать их нет ведь смысла.

Если в отношении научной медицины есть единое понимание, можно было бы одинаково относиться и к ненаучной. Зачем отбирать гомеопатию? Вопрос в том, разрешаем ли мы по договоренности врача и пациента дополнять научную медицину научно не доказанными методами. Дело не только в гомеопатии или каком-то другом методе лечения, а в принципе, который мы разрешаем или запрещаем.

- В последнее время и занимающееся регуляцией лекарств в США учреждение FDA и Ученый совет Европейской академии стали больше обращать внимания на гомеопатические препараты. Эстонское общество семейных врачей тоже считает, что для альтернативной медицины необходимы более жесткие правила и контроль. Возможно, гомеопатию все-таки следует рассматривать отдельно?

- Сложно представить себе, как из недоказанных методов выбрать те, которые следует запретить, а какие разрешить. Нельзя же поделить их на слегка ненаучные и сильно ненаучные. Поскольку эти решения сильно затрагивают людей, их нельзя принимать непродуманно. Мы не смогли запретить даже табак, хотя доказано, что курение вредит здоровью. Я понимаю, что гомеопатия может оттолкнуть людей от научной медицины, но, если гомеопатические препараты не представляют непосредственной угрозы доя пациента, я не вижу смысла предпринимать суровые шаги.

Понятие альтернативной медицины указывает на то, что она якобы является альтернативой научной медицине. Но это же не так. Скорее, мы могли бы говорить о методах, дополняющих научное лечение, дополнительной медицине и т.п. В то же время я согласна, что в случае дополнительной медицины должно быть четкое понимание того, кто, где и что может применять, и как гарантировать, чтобы эти методы не были опасны для человека.

- Сейчас проблема состоит и в том, что врачи, которые начинают пропагандировать гомеопатию, отходят от обычной медицины. Пациентов, которые приходят к семейному врачу, предполагая, что врач лечит их, исходя из руководства, предусмотренного в договоре с Больничной кассой, просто дурят.

- Статьи, опубликованные в прессе, очень способствуют повышению сознательности людей. Например, история пациентки, потерявшей почку, наглядно показала, какие последствия могут быть, если не применяются научные методы. Между семейным врачом и пациентом должно быть доверие, и, естественно, что пациент предполагает, что врач следует правилам. То есть необходимо гарантировать, что семейные врачи стоят за научную медицину.

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