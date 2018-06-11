пн, 11.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: в Таллиннском порту арестовано российское судно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован в таллиннском порту Пальяссааре в обеспечение покрытия долгов. Об этом пишет портал морских новостей Maritime Bulletin.

По имеющимся у портала данным, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате экипажу зарплаты.

Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие- собственник судна собиралось поставить его на ремонт, но, по словам капитана, работы так и не начались.

Сумма долга уже составила 350 000 евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 000 евро.

Еще один паром того же предприятия - судно «Балтийск» - было арестовано 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате. Сумма этой задолженности не обнародована.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ