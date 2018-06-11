Департамент ввел необычные правила для продавцов клубники
11 июня 2018 г., 12:25
Продавцы клубники обязаны документально подтверждать происхождение продаваемых ягод и не имеют права смешивать клубнику различного происхождения, передает Rus.err.
Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил Сельскохозяйственный департамент, отметив, что эта обязанность действует во всех местах торговли клубникой.
Если продавец не сможет подтвердить происхождение ягод или если у проверяющих возникнет подозрение, что клубника различного происхождения была перемешана, то такие ягоды будут изыматься из продажи.
Как ранее сообщалось, Сельскохозяйственный и Ветеринарно-продовольственный департамент проводят в этом сезоне усиленные проверки в местах торговли овощами и фруктами.