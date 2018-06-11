Департамент ввел необычные правила для продавцов клубники

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил Сельскохозяйственный департамент, отметив, что эта обязанность действует во всех местах торговли клубникой.

Если продавец не сможет подтвердить происхождение ягод или если у проверяющих возникнет подозрение, что клубника различного происхождения была перемешана, то такие ягоды будут изыматься из продажи.