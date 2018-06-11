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Департамент ввел необычные правила для продавцов клубники

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Клубника. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Продавцы клубники обязаны документально подтверждать происхождение продаваемых ягод и не имеют права смешивать клубнику различного происхождения, передает Rus.err.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил Сельскохозяйственный департамент, отметив, что эта обязанность действует во всех местах торговли клубникой.

Если продавец не сможет подтвердить происхождение ягод или если у проверяющих возникнет подозрение, что клубника различного происхождения была перемешана, то такие ягоды будут изыматься из продажи.

Как ранее сообщалось, Сельскохозяйственный и Ветеринарно-продовольственный департамент проводят в этом сезоне усиленные проверки в местах торговли овощами и фруктами.

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