Более 7400 ИД-карт нельзя использовать в э-среде

«По гарантии на сегодняшний день были обменяны 3668 карт – в это число входят как те, которые уже выданы на руки, и те, которые ждут, когда люди за ними придут», - сообщила Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.

Эксперт по документам департамента Кайа Кирх сказала, что обменять ИД-карты по гарантии можно и после того, как их сертификаты были признаны недействительными. Но до получения новой карты нужно учесть, что старой нельзя пользоваться для получения э-услуг, а также подписывать документы дигитальным способом.

ИД-карты с недействительными сертификатами по-прежнему можно использовать для поездок, в качестве карты клиента, в аптеке, а также она действует как документ, удостоверяющий личность, до самого конца срока действия, указанного на карте.

Проблема коснулась тех ИД-карт, сертификаты которых обновлял Департамент полиции и погранохраны до октября 2014 года в своих представительствах. Это стало возможным из-за неправильного программного обеспечения, которое создавало приватные ключи сертификатов за пределами чипа ИД-карты, после чего ключ переносился на карту. Этим были нарушены предусмотренные требования по безопасности.

Ошибку нашел не Департамент государственной инфосистемы, а один ученый-иностранец Тартуского университета.

После подтверждения ошибки, государственные департаменты сообщили, что с 1 июня сертификаты карт аннулируются, и людям дали две недели, чтобы заказать себе новый документ.