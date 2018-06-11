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Как исчезают педагоги?

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Caro / Seeberg/Caro / Seeberg/Scanpix

В конце учебного года газеты пестрят вакансиями – школам требуются учителя почти по всем предметам, больше же всего опорные специалисты. Куда исчезают педагоги? Журналист «Учительской газеты» Тийна Ваппер спросила у одной учительницы, что для неё в современной школе тяжелее всего. Та ответила: тяжелее всего непрекращающееся желание что-либо поменять.

Давно ли это было, когда обсуждалась возможность допускать орфографические ошибки на экзамене по родному языку или ненужность домашних заданий? Теперь предлагают отменить выпускные экзамены в основной школе и сократить время учёбы в школе до одиннадцати лет. О бесчисленных предложениях и идеях даже речи нет – чего только не стоило бы преподавать вместо преподаваемого ныне?!

По словам учительницы, утомительно быть обдуваемой постоянными ветрами перемен, особенно когда целесообразность и КПД большинства предложений кажутся весьма сомнительными. А ещё ее беспокоит всё то, о чём в своей замечательной статье «Школа, заставляющая задуматься» 1 июня в газете „Sirp“ написала Лийза Мурель. Ситуация, при которой в современной школе учителя стали обслуживающим персоналом для учеников, очень даже знакома некоторым педагогам, согласным с Мурель. Третьим источником проблем является горячо обсуждаемая тема вовлекающего образования (т.е. совместного обучения обычных ребят и учеников с особенностями развития – Ред.). То, что в большом классе соседствуют дети столь разного уровня, неимоверно увеличивает нагрузку на преподавателей, а также степень их ответственности. Помощников же учителей не хватает.

На международной конференции под названием «Дети с особенностями развития – обычная школа или спецшкола», прошедшей 4 июня в Салуской школе, были перечислены проблемы, не решаемые годами: отсутствие логопедов и спецпедагогов, растянувшиеся на месяцы вперёд очереди к психиатрам и в консультационные комиссии, бесконечное заполнение документации и составление отчётов, а также процветающая бюрократия. Неторопливый ход конференции прервал глава Союза ученических самоуправлений Маркус Эхасоо. Он подчеркнул, что бессмысленно говорить о том, почему ничего невозможно сделать, а нужно немедленно что-то предпринять.

По словам Эхасоо, школа является особенным местом, в котором сталкиваются интересы максимального количества групп: учителей, руководителей, попечительского совета, местного самоуправления, родителей, общины и ученического самоуправления. Центром этой системы являются, конечно же, ученики, которые все вместе представляют собой огромную силу, с которой приходится считаться. Важно не надеяться на других, а самим искать и находить решения. Если бездействует директор, пускай инициативу берёт в свои руки учитель. Если учитель амёба, то засучить рукава должен ученик, а при необходимости и вся община. Сейчас же возникает такое ощущение, будто школьная семья предпочитает ни во что не вмешиваться, не принимать участие в дискуссиях, не писать, не выражать мнение – её голос едва слышен. Но тогда может случиться так, что решения будут принимать те, кто ни разу не стоял перед классом и не знает, что на самом деле происходит в школе.

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