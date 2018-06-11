Чемпионат мира. Группа В: две звезды и два туриста

Фавориты в этой группе ясны - это сборные Испании и Португалии. Вопрос в том: кто именно - португальцы или испанцы завоюют первое место в группе и получат более слабого соперника из группы, коим может стать Египет, Россия или Саудовская Аравия. Проигравший, скорее всего, получит в соперники Уругвай и тут уже негарантировано ни испанцам, ни португальцам, что их пребывание в России не закончится на излете первого летнего месяца.

Кто займет третье место в группе решится также в первом туре: Иран сыграет с Марокко. На бумаге предпочтительнее смотрится Марокко, хотя бы потому, что в составе "Атласских львов" есть, пусть и не топ, но все же звезды, как Мехди Бенатия, основной защитник "Ювентуса", Юнес Бельханда из "Галатасарая". Есть у марокканцев талантливая молодежь, как, например, 19-летний Ахраф Хакими из мадридского "Реала", но, все-таки, тягаться с испанцами и португальцами подопечным французского тренера Эрве Ренара будет трудно. Единственный шанс Марокко на расслабленность португальцев, если повезет - то выход в 1/8 финала ЧМ для африканского государства будет сродни национальному празднику.

Иранцы в пятый раз будут принимать участие в мундиале, причем единственную победу иранцы одержали аж 20 лет назад над командой США 2:1. Никогда Иран не уезжал с ЧМ с баранкой в графе "очки" - даже на первом ЧМ в 1978, иранцы поделили очки с сильными шотландцами. Однако ЧМ в России может стать первым, где подопечные Карлуша Кейроша останутся без положительных эмоций. Причиной тому, слабейший состав команды Ирана. У марокканцев находим игроков из Испании, Турции, Голландии, причем из топовых клубов, а у Ирана: "Амкар", "Ахмат" Грозный, казанский "Рубин", шведский "Эстерсунд" плюс парочка неосновных игроков из чемпионата Греции.

Единственное что может помочь иранцам - их фирменная страсть, которая и позволяла персам не быть откровенными мальчиками для битья. Даже на ЧМ-2006 года где иранцы умудрились почти что проиграть Анголе, именно дух команды помог выцарапать единственное очко. Однако на этот раз, возможно не поможет и он - состав у команды Кейруша - слабейший в группе В.

Второе место и Уругвай в подарок получит сборная ведомая Криштиану Роналду. Именно КриРо будет тащить на своих плечах чемпионов Европы 2016 хотя бы в 1/4 финала. На большее бронзовым приерам ЧМ-1966 расчиттывать сложно: прежде всего из-за возрастной обороны и отустствия, как в ранние годы звезд первой величины. Кого кроме Роналду можно причислить к звездам с приставкой ТОП? Куарежму? Маноела Фернандеша из "Локомотива"? Руя Патрисиу? Одним словом состав у португальцом посильнее Туниса, а тактика будет простой: "отдай мяч Роналду, а дальше он сам все организует".