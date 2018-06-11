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До ЧМ по футболу осталось:

Чемпионат мира. Группа В: две звезды и два туриста

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ФОТО: Yegor Reznikov / Yegor Reznikov/TASS

В группе В жребий свел трех соседей по Средиземноморью: Португалию, Испанию и Марокко, к которым присоединилась сборная Ирана.

Фавориты в этой группе ясны - это сборные Испании и Португалии. Вопрос в том: кто именно - португальцы или испанцы завоюют первое место в группе и получат более слабого соперника из группы, коим может стать Египет, Россия или Саудовская Аравия. Проигравший, скорее всего, получит в соперники Уругвай и тут уже негарантировано ни испанцам, ни португальцам, что их пребывание в России не закончится на излете первого летнего месяца.

Кто займет третье место в группе решится также в первом туре: Иран сыграет с Марокко. На бумаге предпочтительнее смотрится Марокко, хотя бы потому, что в составе "Атласских львов" есть, пусть и не топ, но все же звезды, как Мехди Бенатия, основной защитник "Ювентуса", Юнес Бельханда из "Галатасарая". Есть у марокканцев талантливая молодежь, как, например, 19-летний Ахраф Хакими из мадридского "Реала", но, все-таки, тягаться с испанцами и португальцами подопечным французского тренера Эрве Ренара будет трудно. Единственный шанс Марокко на расслабленность португальцев, если повезет - то выход в 1/8 финала ЧМ для африканского государства будет сродни национальному празднику.

Иранцы в пятый раз будут принимать участие в мундиале, причем единственную победу иранцы одержали аж 20 лет назад над командой США 2:1. Никогда Иран не уезжал с ЧМ с баранкой в графе "очки" - даже на первом ЧМ в 1978, иранцы поделили очки с сильными шотландцами. Однако ЧМ в России может стать первым, где подопечные Карлуша Кейроша останутся без положительных эмоций. Причиной тому, слабейший состав команды Ирана. У марокканцев находим игроков из Испании, Турции, Голландии, причем из топовых клубов, а у Ирана: "Амкар", "Ахмат" Грозный, казанский "Рубин", шведский "Эстерсунд" плюс парочка неосновных игроков из чемпионата Греции.

Единственное что может помочь иранцам - их фирменная страсть, которая и позволяла персам не быть откровенными мальчиками для битья. Даже на ЧМ-2006 года где иранцы умудрились  почти что проиграть Анголе, именно дух команды помог выцарапать единственное очко. Однако на этот раз, возможно не поможет и он - состав у команды Кейруша - слабейший в группе В.

Второе место и Уругвай в подарок получит сборная ведомая Криштиану Роналду. Именно КриРо будет тащить на своих плечах чемпионов Европы 2016 хотя бы в 1/4 финала. На большее бронзовым приерам ЧМ-1966 расчиттывать сложно: прежде всего из-за возрастной обороны и отустствия, как в ранние годы звезд первой величины. Кого кроме Роналду можно причислить к звездам с приставкой ТОП? Куарежму? Маноела Фернандеша из "Локомотива"? Руя Патрисиу? Одним словом состав у португальцом  посильнее Туниса, а тактика будет простой: "отдай мяч Роналду, а дальше он сам все организует".

Испанцы в пятницу могут в пятницу сразу решить вопрос о первом месте в группе: сборная Хулена Лопетеги катком проехалась по соперникам в отборе и товарищеских матчах, а теперь проедет без препятствий как минимум до 1/4 финала - выбор у наставника испанцев огромен - даже Мората не смог пройти в состав. В каждой линии "Фурии Роха" есть игроки, которые в случае травмы основных футболистов способны без потери качества заменить выбывших - особенно монолитная - если Де Хеа вылетит, то его заменит Пепе Рейна, думается Лопетеги немало часов проведет в раздумьях, а стоит отдавать пост первого вратаря Де Хеа - Рейна смотрелся в "Наполи" очень хорошо. Политика выбора состава у Лопетеги была проста - не надо громких имен, надо стабильное выступление за клуб и на международной арене. А таких игроков, по мнению наставника испанцев, набралось ровно 23, которые уже через пять дней начнут поход за титулом чемпионов мира, потерянный восемь лет назад.

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