Министр образования призвала учителей не жмотиться

1 июня НКО «Назад в школу» организовало последний в этом учебном году виртуальный урок с участием приглашённого гостя Майлис Репс. Интернет-трансляция выступления министра в YouTube Live была посвящена теме инноваций в сфере образования, и если обычно целевой аудиторией подобных прямых эфиров были ученики, то на этот раз глава Минобразования обратилась именно к учителям.

Репс подчеркнула, что вводимые в школах новшества не должны быть самоцелью. По её мнению, важнее всего выгода от одного или другого нововведения как для учащихся, так и для педагогов. Даже использование в учебной работе дигитальных средств должно повышать эффективность преподавания, а не быть вещью в себе. «Дигитальные новшества появятся в школе так и так и если они расширят арсенал возможностей, то их стоит взять на вооружение», - считает министр.

Отличительной чертой школ в Эстонии является их автономность, которая должна сохраниться, считает Майлис Репс. Автономность позволяет школам отличаться друг от друга, а также апробировать новшества. В учебной программе должно оставаться больше пространства для практических занятий, подчеркнула министр. Пожеланием директоров школ было через каждые три года оставлять последний семестр на выполнение практических заданий. Для этого необходимо уменьшить объём учебной программы, отметила министр, но пока отсутствует понимание того, как это сделать. Одним из решений проблемы могло бы стать увеличение количества ученических фирм, однако уже сейчас наблюдается дефицит наставников будущих предпринимателей.

Образцом новаторства являются приглашённые на уроки гости, считает Репс. Таким образом известные предприниматели, артисты и др. вдохновляли бы учеников, а их опыт стал бы ассоциироваться с конкретными предметами.

Министр призвала учителей больше сотрудничать друг с другом. Она отметила, что хоть нам и кажется, будто учителя в Эстонии открыты и делятся своим опытом с коллегами, рапорт ОЭСР рекомендует им смелее делиться своими наработками. «Странно, но мы довольно-таки замкнуты, ротации нет и в гости друг другу мы не ходим», - констатировала министр.