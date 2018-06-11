Тип темперамента - это самая настоящая особая потребность

По мнению психолога-консультанта и коуча Тойво Нийберга, данный самой природой тип темперамента не перебить ничем: ни силой, ни политикой, ни педагогикой, ни кнутом, ни пряником, ни популизмом. Перешибить его невозможно и в последнее время такими постоянно путаемыми между собой биологическими процессами, как воспитание и развитие человека. Нийберг пишет, что воспитание является понятием количественным, в то время как развитие – понятие качественное.

«Процесс роста и воспитания можно измерить и взвесить физически, а для определения степени развития человека единых критериев не существует, причём оно всегда может остановиться или обратиться вспять», - пишет он.

Большинство людей, по мнению психолога, являются сангвиниками (60-70%), 5-10% меланхолики, а все остальные – холерики или флегматики. По этой причине в мире происходит бесконечное «сангвинистическое притеснение», жертвами которого становятся представители трёх других типов темперамента, имеющих право на равное обращение.

Следовательно, полагает Нийберг, на роль учителя лучше всего подходят именно жизнерадостные сангвиники. Если педагогом случайно станет меланхолик, то он сам сбежит из школы или ему понадобится помощь психиатра. У флегматика дело даже не дойдёт до педагогического процесса, ибо он подсознательно спасает себя от других, а значит, и других от себя. Холерика же прогонят из современной школы ученики, родители или ученики вместе с родителями за то, что тот кого-то из них унизил, подколол или просто на него/них наорал.

Тойво Нийберг безумно рад тому, что сейчас снова заговорили о (не)целесообразности сдачи экзаменов в школе. Сам он их успешно сдавал сотни раз, поскольку закончил пять вузов. С высоты своего опыта он выражает сочувствие всем своим бывшим одноклассникам и однокурсникам, когда-либо провалившимся на экзаменах, потому что теперь понимает – причиной их неудач во многом был конфликт различных типов темпераментов в стрессовой ситуации.

Меланхолик начинает волноваться уже за несколько месяцев до экзамена. На устных экзаменах он вообще не рискует заговорить, на письменных его ручка тоже не шевелится. На что там ещё надеяться, если ещё и преподаватель покажется ему неприятным? При заполнении тестов он сомневается по каждому пункту. Особо опасными рифами для него являются пограничные ответы.

Холерик должен попасть в экзаменационное помещение одним из первых, потому что волнение других за дверью настолько действует ему на нервы, что он забывает всё ранее выученное. На экзамене он склонен спорить с преподавателями, отвечать не по теме, может даже без особого повода выйти из класса или вовсе не явиться на экзамен. Заполняя тесты – особенно тесты с выборками ответов –, он зачастую подчёркивает неправильные ответы вместо правильных, причём не из-за незнания, а в результате спешки.

Флегматику требуется почти половина дополнительного времени, чтобы перенести свои мысли на бумагу. По этой причине из трёх экзаменационных билетов он успевает качественно подготовиться к ответу хорошо если на два из них. Если же флегматик заполняет тест, то последовательно переходит от задания к заданию, причём не приступит к следующему, пока не добьёт предыдущее. Подчас длинные тесты становятся для него камнем преткновения.