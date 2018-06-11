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  • Второй день пожара: на место прибыл вертолет погранохраны

Второй день пожара: на место прибыл вертолет погранохраны

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Лесной пожар.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

В тушении вспыхнувшего в воскресенье в деревне Википалу Харьюского уезда обширного лесного и ландшафтного пожара участвует также вертолет Департамента полиции и погранохраны.

По данным агентства BNS, площадь пожара в Википалу не увеличилась и по-прежнему составляет около 40 гектаров. В тушении пожара участвует также вертолет Департамента полиции и погранохраны. Спасатели выехали к месту пожара усиленными экипажами.

Спасатели в минувшие выходные более 30 раз выезжали по тревоге гасить лесные и ландшафтные пожары по всей Эстонии.

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