Дональд Трамп. ФОТО: Kim Kyung-Hoon / Reuters/Scanpix

В обзоре британских газет:

Либеральные демократии и Дональд Трамп

Guardian в своей редакционной статье пишет, что провал саммита «Большой семерки» в Квебеке может оказаться переломным моментом для демократических стран.

Именно там нападки Дональда Трампа на международный порядок перешли от вызывающих раздражение до настоящей угрозы.

Дональд Трамп весьма неохотно отправился в Квебек. Там он даже не пытался как-то обсуждать его угрозу резко увеличить таможенные пошлины на импортную сталь и алюминий из стран-союзников. Он опаздывал на все встречи лидеров. Он отказался подписать финальное коммюнике.

Улетев оттуда, он оскорблял в «Твиттере» канадских хозяев саммита.

К тому времени, когда закончится его саммит с лидером Северной Кореи, Трамп может оказаться в положении, при котором у него более хорошие отношения с северокорейским диктатором, чем со своими демократическими союзниками.

Некоторые будут утверждать, пишет газета, что это лишь очередной пример клоунады Трампа, основанной на его безграничном нарциссизме, а также необходимости возбудить своих сторонников в преддверии ноябрьских выборов, но что при этом отношения между США и остальными либеральными демократическими странами остаются неизменными.

Именно из этого исходили союзники США с тех пор, как Трамп был избран президентом. Они делают все возможное для того, чтобы сдерживать его, в ожидании, когда он уйдет с политической арены.

Но на самом деле все обстоит гораздо хуже, пишет Guardian.

США - краеугольный камень мирового порядка, созданного после окончания Второй мировой войны. Если Дональд Трамп решит, что Америка больше не будет подобным краеугольным камнем, то под угрозой окажутся все.

Этого еще не произошло. Неблагодарное дело сглаживания трамповской дестабилизации международного порядка должно продолжаться.

Но в рядах демократических стран уже появился раскол. После саммита в Квебеке этот раскол углубился.

Без США у остальных членов «Большой семерки» не хватит сил, чтобы обеспечить бесперебойную работу существующего международного порядка.

Одна лишь Франция может похвастаться тем, что у нее есть сильное правительство. Евросоюз слаб. Но остальные страны «Большой семерки» должны продолжать свои усилия, так как в противном случае они станут мишенью для кибератак и других враждебных действий со стороны России, китайского авторитаризма и трамповсокго шовинизма.

Под угрозой оказались ценности либеральной демократии, мир, международная торговля и правопорядок.

Урок саммита в Квебеке: либеральные демократии должны держаться вместе, пишет Guardian.

Financial Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что было бы лучше, если бы президент Трамп выполнил свою изначальную угрозу и не приехал бы на саммит «Большой семерки».

Но, приехав в Квебек, он стал выступать с нападками на страны, которые остаются основными союзниками США, предложил расширить саммит и «пригласить туда лидера бандитской автократии», пишет газета, а также стал угрожать еще более интенсивной торговой войной.

Столь основательно изолировав самого себя, Трамп превратил «Большую семерку» в «Большую шестерку+1».

Этот форум, который еще недавно был оргкомитетом международной экономики, стал еще одной площадкой, на которой Трамп может дальше расширять свою вредоносную торговую войну.

Дональд Трамп, очевидно, плохо относится к самому формату «Большой семерки». Заявив, что он хотел бы, что к ней присоединилась Россия - несмотря на то, что та аннексировала Крым, - означает, что Трамп сорвался с цепи, считает Financial Times.

Теперь «Большая шестерка» и другие согласные с ней страны должны работать сообща, чтобы противостоять протекционизму, и - в обход Дональда Трампа - подписывать торговые договоры, которые исключали бы США и сохраняли бы международный порядок до тех пор, когда прекратится безумие в Белом доме, пишет Financial Times.

Кто оплачивал кампанию за Брекзит?

Guardian в своей передовице пишет, что депутаты британского парламента призывают полицию и сам парламент провести расследование связей и правительства, и одного из основных доноров кампании за Брекзит Аарона Бэнкса, после того, как стало известно, что в преддверии референдума о выходе Британии из состава Евросоюза он несколько раз встречался с российским послом в Лондоне.

Во вторник Аарон Бэнкс будет давать показания в одном из комитетов Палаты общин именно по поводу его возможных связей с Москвой.

В прессу попали имейлы Бэнкса, согласно которым он не только трижды - в течение нескольких часов - встречался с послом Александром Яковенко, но и передал послу номер телефона высокопоставленного человека в штаб-квартире предвыборной кампании Дональда Трампа, когда тот еще был кандидатом в президенты.

Согласно этим же имейлам, Москва предлагала Бэнксу выгодный контракт для приобретения золотых приисков в России.

Газета пишет, что мало кто знал о существовании Аарона Бэнкса до 2014 года, когда этот бизнесмен внезапно пожертвовал миллион фунтов стерлингов Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), продвигавшей идею выхода Великобритании из состава ЕС.

После этого он стал близок к тогдашнему лидеру UKIP Найджелу Фараджу и вместе с ним посетил Дональда Трампа в Нью-Йорке вскоре после победы последнего на президентских выборах.

До сих пор Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом лишь однажды.

Сейчас стало известно, что они встречались не менее трех раз, что Бэнкс в это время также посетил Москву, и что российская сторона предлагала ему бизнес- контракты. Детали всех этих связей он будет объяснять парламентариям во вторник.

Times в своей статье на ту же тему пишет, что в ходе дачи показаний в парламентском комитете по вопросу о своих связях с Россией Аарон Бэнкс будет утверждать, что он подробно сообщал о своих встречах с российским послом агентам ЦРУ, базирующимся в Лондоне.

Сам Бэнкс отрицает, что был «полезным идиотом» для Кремля, утверждая, что не занимался никаким бизнесом с Россией, пишет Times.

Призывы к Путину

Guardian пишет, что семья украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в заключении в России и объявившего голодовку, призывает президента России Владимира Путина освободить его до открытия чемпионата мира по футболу, который начинается в четверг.

«Он говорит, что доведет свою голодовку до конца, а Олег - человек, который держит слово», - цитирует газета его племянницу Наталью Каплан.

«У нас осталось мало времени, и я очень надеюсь, что Путин решит освободить его и остальных украинских политзаключенных до начала чемпионата», - сказала она.

Сенцов начал голодовку 14 мая, заявив, что прекратит ее лишь после того, как все украинские политзаключенные в России будут освобождены, пишет Guardian.

Его адвокат Дмитрий Динзе говорит, что его клиент уже потерял 8 кг веса.

Сенцов был приговорен российским военным судом к 20 годам заключения по обвинению в терроризме. Его обвиняли в поджоге офисов «Единой России» в Крыму.

Сам Сенцов все обвинения отрицает и заявляет, что его преследуют за организацию мирных протестов против аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Выдающиеся мировые режиссеры, международные правозащитные организации и политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, призывали президента Путина освободить Сенцова, в том числе и во время личных встреч с российским президентом.

Но в ходе «Прямой линии» на российском телевидении в четверг Путин, похоже, дал понять, что не намерен этого делать.

С другой стороны, в минувшие выходные Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко побеседовали по телефону, что дает возможность надеяться на то, что в последний момент судьба Сенцова может измениться в лучшую сторону, пишет Guardian.