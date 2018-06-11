Читатель: ремонт улицы Гонсиори сделал жизнь автомобилистов невыносимой. Столичные власти, сделайте вы хоть что-нибудь!

С первого июня в Таллинне начался второй этап строительных работ на одной из основных городских магистралей — улице Гонсиори. Но далеко не все автомобилисты были рады этой новости, поскольку изменение организации движения превратило их жизнь в сущий кошмар.
Так, в редакцию портала Rus.Postimees пришло письмо от читателя Виктора, который очень хотел получить ответы на вопросы, связанные с ремонтом улицы Гонсиори. «Здравствуйте! Не могли бы вы узнать у Владимира Света или того, кто отвечает за организацию движения в районе улицы Гонсиори. Так сложилось, что мне приходится ездить по Лаагна-теэ в стоону центра города. Обычно я выезжал на улицу Гонсиори, но поскольку она закрыта, приходится теперь ездить кругами, чтобы добраться до нужного места, - сообщил он. - В первые дни после начала строительных работ на пересечении Лаагна-теэ и улицы Гонсиори образовались большие дорожные заторы. Конечно, причин может быть несколько, но я бы хотел понять, с какой целью оставили включенным светофор под мостом Ильвесе (начало Лаагна-теэ — ред.), а также на перекрестке улицы Вилмси и Гонсиори, движение по которой сейчас отсутствует».
По словам читателя, в один из дней на Лаагна-теэ пробка растянулась до музея KUMU. В ощутимой степени образованию столь большого затора способствовал «работавший впустую» светофор. «Мне кажется, светофор в значительной степени снижает пропускную способность близлежащих дорог. Поскольку улица Гонсири раскопана, никто по ней не поедет, но автомобилисты вынуждены дожидаться разрешающего сигнала светофора на перекрестке с Лаагна-теэ. Городские власти, сделайте вы хоть что-нибудь!», - пожаловался он.
Также для читателя стало сюрпризом, что едущие в центр города по Лаагна-теэ автомобили не имеют права сворачивать на улицу Кундери — въезд на нее разрешен только общественному транспорту. Виктор считает, что данное ограничение крайне неуместным, поскольку автобусы ходят не так часто, поэтому в определенные моменты улица просто не используется, зато законопослушные водители вынуждены делать крюк по Тартускому шоссе, чтобы попасть на ту же улицу Кундери. Это приводит к увеличению нагрузки на Тартуское шоссе и скапливанию на нем огромного количества машин.
«Хотелось бы узнать, планируются все-таки какие-то изменения в работе светофоров и организации движения, поскольку в настоящее время, как мне кажется, она оставляет желать лучшего. А если все оставить как есть, то в конце лета и осенью ситуация в этом районе будет просто катастрофической”, - подытожил он.
На вопрос читателя ответил старейшина района Кесклинн Владимир Свет:
Я прекрасно понимаю недовольство таллиннских, и в особенности ласнамяэских автомобилистов. В качестве старейшины Кесклинна у меня также возникли сомнения в том, насколько целесообразна работа светофоров на перекрестках с улицей Гонсиори.
Мы обсудили эту проблему с Департаментом транспорта, который отвечает за регулирование движения в Таллиннe, и приняли следующие решения:
светофор под мостом Ильвесе перестанет работать в начале этой недели. В данный момент им периодически пользуются строители для провоза строительной техники, с новой недели они должны изменить свою логистику;
светофор на перекрестке с улицей Вилмси или уже перестал, или вот-вот перестанет работать;
цикл светофора на перекрестке Гонсиори и Пронкси будет изменен таким образом, чтобы пропускать больше машин;
стоп-линия на улице Кундери на перекрестке с улицей Пронкси будет перенесена на несколько метров от перекрестка, чтобы автобусам было удобнее сворачивать с улицы Пронкси на улицу Кундери.
Что касается движения по улице Кундери, то здесь Департамент транспорта пока не готов изменить свою точку зрения, так как, по мнению специалистов, Кундери просто не выдержит того потока машин, который раньше двигался по улице Гонсиори. Департамент считает, что открытие улицы Кундери для автотранспорта неизбежно приведет к тому, что общественный транспорт не сможет эффективно соединять Кесклинн и Ласнамяэ.
Так как пробки и заторы при реконструкции таких улиц, как Гонсиори, неизбежны, департамент считает приоритетом обеспечение эффективного движения общественного транспорта. Сейчас эта цель достигнута благодаря выделенной полосе общественного транспорта на Лаагна-теэ и проезду автобусов по улице Кундери. Здесь важно также отметить, что местные жители могут пользоваться улицей Кундери для подъезда к своим домам.
Также многие водители еще не осознали, что с улицы Тюрнпу можно сделать правый поворот на Тартуское шоссе, что отчасти является альтернативой улице Кундери. В самое ближайшее время завершится строительство парковки около Torupilli Selver, которую горожане смогут бесплатно использовать до окончания ремонта.
Вкупе с эффективным движением общественного транспорта это поможет по крайней мере частично компенсировать временные неудобства, вызванные реконструкцией улицы Гонсиори.
Повторюсь, город понимает беспокойство водителей, и будет стараться минимизировать проблемы, вызванные реконструкцией Гонсиори и других улиц. Город старается развивать свою транспортную систему и приводить в порядок существующие пути сообщения. Эти работы неизбежно связаны с ремонтом и перекрытием улиц.
Учитывая нашу погоду, временное окно для проведения таких работ очень ограничено, поэтому городские власти проводят основные работы в летнее время, когда большое количество людей покидает город, начинаются каникулы и отпуска. На данный момент цель города заключается в том, чтобы завершить к зиме все основные работы на улице Гонсиори (замена коммуникаций, укладка нескольких слоев асфальта, создание новой ливневой канализации и т.д.), и пустить по ней движение в обычном порядке со второй половины ноября.
Хотел бы также добавить, что если кто-то замечает нарушения ПДД со стороны различных участников дорожного движения, об этом следует незамедлительно сообщать в полицию, а в случае нарушения закона водителями столичных автобусов – в администрацию Tallinna Linnatransport.
Согласно данным Rus.Postimees, на момент написания статьи, то есть в понедельник, в работе светофора на перекрестке Лаагна-теэ и улицы Гонсиори произошли изменения - он стал мигать желтым.
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