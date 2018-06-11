Читатель: ремонт улицы Гонсиори сделал жизнь автомобилистов невыносимой. Столичные власти, сделайте вы хоть что-нибудь!

Так, в редакцию портала Rus.Postimees пришло письмо от читателя Виктора, который очень хотел получить ответы на вопросы, связанные с ремонтом улицы Гонсиори. «Здравствуйте! Не могли бы вы узнать у Владимира Света или того, кто отвечает за организацию движения в районе улицы Гонсиори. Так сложилось, что мне приходится ездить по Лаагна-теэ в стоону центра города. Обычно я выезжал на улицу Гонсиори, но поскольку она закрыта, приходится теперь ездить кругами, чтобы добраться до нужного места, - сообщил он. - В первые дни после начала строительных работ на пересечении Лаагна-теэ и улицы Гонсиори образовались большие дорожные заторы. Конечно, причин может быть несколько, но я бы хотел понять, с какой целью оставили включенным светофор под мостом Ильвесе (начало Лаагна-теэ — ред.), а также на перекрестке улицы Вилмси и Гонсиори, движение по которой сейчас отсутствует».

По словам читателя, в один из дней на Лаагна-теэ пробка растянулась до музея KUMU. В ощутимой степени образованию столь большого затора способствовал «работавший впустую» светофор. «Мне кажется, светофор в значительной степени снижает пропускную способность близлежащих дорог. Поскольку улица Гонсири раскопана, никто по ней не поедет, но автомобилисты вынуждены дожидаться разрешающего сигнала светофора на перекрестке с Лаагна-теэ. Городские власти, сделайте вы хоть что-нибудь!», - пожаловался он.

Также для читателя стало сюрпризом, что едущие в центр города по Лаагна-теэ автомобили не имеют права сворачивать на улицу Кундери — въезд на нее разрешен только общественному транспорту. Виктор считает, что данное ограничение крайне неуместным, поскольку автобусы ходят не так часто, поэтому в определенные моменты улица просто не используется, зато законопослушные водители вынуждены делать крюк по Тартускому шоссе, чтобы попасть на ту же улицу Кундери. Это приводит к увеличению нагрузки на Тартуское шоссе и скапливанию на нем огромного количества машин.

«Хотелось бы узнать, планируются все-таки какие-то изменения в работе светофоров и организации движения, поскольку в настоящее время, как мне кажется, она оставляет желать лучшего. А если все оставить как есть, то в конце лета и осенью ситуация в этом районе будет просто катастрофической”, - подытожил он.

На вопрос читателя ответил старейшина района Кесклинн Владимир Свет:

Я прекрасно понимаю недовольство таллиннских, и в особенности ласнамяэских автомобилистов. В качестве старейшины Кесклинна у меня также возникли сомнения в том, насколько целесообразна работа светофоров на перекрестках с улицей Гонсиори.

Мы обсудили эту проблему с Департаментом транспорта, который отвечает за регулирование движения в Таллиннe, и приняли следующие решения: