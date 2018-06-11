Власти Украины предложили убрать из учебников слово "родители"

С 2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила вопиющие случаи дискриминации, сообщает сайт министерства и поясняет некоторые моменты.

Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут. Ведомство напоминает, что 40% украинских детей воспитываются в неполных семьях и иногда живут с бабушками или даже старшими братьями и сестрами. Ситуация особенно обострена, потому что часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины, подчеркивают чиновники и предлагают заменить слово "родители" на "родные" в таких заданиях, как, например, "Вместе с родителями обсуди, где можно играть".

Что касается "негров", "жидов" и "цыган", эти слова признаны анахронизмами.

Кроме того, в министерстве отмечают, что в учебниках полностью отсутствует герои, которые представляют людей с инвалидностью, а лица пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Притом, что в настоящее время 6% населения страны - около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью. Специалисты хотят изменить в сознании детей образ человека преклонного образа и включить в учебники, соответственно, упоминание людей с инвалидностью.

Кроме того, в школьных учебниках надо покончить с гендерными стереотипами, такими как "о детях могут заботиться только девушки" или "технические специальности могут иметь исключительно юноши", полагают в ведомстве.