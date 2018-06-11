"Позор и анабиоз": клип Александра Малинина к ЧМ-2018 вызвал массовое отвращение
11 июня 2018 г., 13:09
Александра Малинина и его дочь высмеяли из-за клипа на песню, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу. Социальные сети наполнились негативными отзывами и неудачными кадрами из видео, передает Gubdaily.ru.
Малинин вместе с дочерью решил таким образом поддержать футболистов, но вышло не очень. Певец переосмыслил хит 70-х Moskau, который исполняла группа Dschinghis Khan.
Пользователи Сети раскритиковали клип. Некоторые комментаторы даже пожаловались на глазную боль и дискомфорт в ушах после просмотра ролика:
«Я от него вообще в анабиоз впал. Очень долго пытался понять, что это и зачем».
«Это ужас за гранью! Это позор!»
«Каждый к нам приехать рад… А-ха-ха-ха-ха!»