Япония выразила протест против прокладки Москвой кабеля на Курилы

Ранее заявлялось о намерениях Москвы и Токио совместно заниматься экономическим развитием Курильских островов, пишет DW.com . Однако из-за вопроса принадлежности Курил до сих пор непонятно, удастся ли начать совместную работу. В то время как РФ планирует сотрудничать в соответствии с российскими законами, Япония хочет убедиться в том, что общие экономические проекты не будут восприняты как признание российской позиции в территориальном конфликте.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин впервые за 11 лет посетил Токио, но ни тогда, ни в апреле 2017 года, после визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву, спор вокруг Курил улажен не был. Речь идет о четырех островах южной Курильской гряды - Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате. Из-за конфликта о принадлежности Курил две страны до сих пор не подписали мирный договор.