Фото: в Таллинне прошло шествие домашних животных Käpakäik
11 июня 2018 г., 13:22
В субботу, 9 июня, в Таллинне уже в пятый раз прошло шествие домашних животных Käpakäik. Цель мероприятия – показать, что животные тоже являются частью городского пейзажа.
Шествие началось у «Русалки», где собрались его участники вместе со своими собаками, и продолжилось на велодроме Пирита, пишет портал Lemmik.
Во время шествия хозяева животных могли чипировать и занести в регистр своих четвероногих друзей, посмотреть представление полицейских собак, задать вопросы специалистам, послушать тематические лекции и принять участие в викторине.