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  • Фото: в Таллинне прошло шествие домашних животных Käpakäik

Фото: в Таллинне прошло шествие домашних животных Käpakäik

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В субботу, 9 июня, в Таллинне уже в пятый раз прошло шествие домашних животных Käpakäik. Цель мероприятия – показать, что животные тоже являются частью городского пейзажа.

Шествие началось у «Русалки», где собрались его участники вместе со своими собаками, и продолжилось на велодроме Пирита, пишет портал Lemmik.

Во время шествия хозяева животных могли чипировать и занести в регистр своих четвероногих друзей, посмотреть представление полицейских собак, задать вопросы специалистам, послушать тематические лекции и принять участие в викторине.

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