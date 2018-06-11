Microsoft официально анонсировала Xbox нового поколения

Пока руководители крупных издательств рассуждают о потенциальной смерти приставок и неизбежности перехода на потоковые сервисы, Microsoft обещает: Xbox One не станет последней консолью знаменитой компании, пишет 4pda.ru .

Анонс состоялся под занавес конференции, аккурат перед трейлером Cyberpunk 2077. Рассказав о планах фирмы на стриминг и создание геймерского AI, Спенсер объявил, что сейчас Microsoft активно разрабатывает архитектуру следующих — да, во множественном числе — консолей.

К сожалению, ничего конкретнее Спенсер не сообщил, оставив большое пространство для спекуляций и предположений. Ждёт ли нас принципиально новая приставка? Или же речь об очередной улучшенной версии Xbox One, подобно One X? Пока неизвестно — что, впрочем, не помешало залу отреагировать на анонс бурей аплодисментов.