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Microsoft официально анонсировала Xbox нового поколения

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ФОТО: JOHANNES EISELE/AFP

Во время презентации Microsoft Фил Спенсер, глава бренда Xbox, заявил, что корпорация уже разрабатывает новые игровые устройства.

Пока руководители крупных издательств рассуждают о потенциальной смерти приставок и неизбежности перехода на потоковые сервисы, Microsoft обещает: Xbox One не станет последней консолью знаменитой компании, пишет 4pda.ru.

Анонс состоялся под занавес конференции, аккурат перед трейлером Cyberpunk 2077. Рассказав о планах фирмы на стриминг и создание геймерского AI, Спенсер объявил, что сейчас Microsoft активно разрабатывает архитектуру следующих — да, во множественном числе — консолей.

К сожалению, ничего конкретнее Спенсер не сообщил, оставив большое пространство для спекуляций и предположений. Ждёт ли нас принципиально новая приставка? Или же речь об очередной улучшенной версии Xbox One, подобно One X? Пока неизвестно — что, впрочем, не помешало залу отреагировать на анонс бурей аплодисментов.

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