Шок и паника: в Латвии заканчивается пиво

Из проведенного латвийским инфоагентством LETA исследования выяснилось, что запасы пива большинства производителей Латвии из-за теплого мая начали заканчиваться. По словам директора по маркетингу производителя пива Tērvetes Al Раймондса Шеренса, на их предприятие пиво теперь поступает не на склад, а сразу идет в машину, на которой ее доставляют в магазин: «Мы не могли предусмотреть такой большой спрос. Уже в апреле по сравнению с прошлым годом продажи пива увеличились на 43 процента, а это значит, что в апреле мы продали большую часть предназначенного для лета пива. Сейчас склады стоят пустыми, поскольку пиво отправляется с производства сразу в магазины».

По словам Шеренса, у предприятия есть план построить в этом году новое складское здание, что поможет им поднять производительность больше, чем на 20 процентов, чтобы отвечать все растущему на рынке спросу.

Произведенное на заводе Uldis Pumpurs пиво Uzavas закончилось и на складах, и в магазинах. По словам члена правления фирмы Ульеса Пумпурса, спрос на пиво по сравнению с маем прошлого года вырос, но продажи Uzavas остались на том же уровне, поскольку в начале пика сезона фирма занялась инвестиционным проектом, который будущем позволит им производить пиво и зимой, а это повысит производительность: «На будущей неделе мы продолжим производство и надеемся, что сможем заполнить брешь, возникшую в продажах».