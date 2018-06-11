Внимание, вас взломали: обыск на рассвете и изъятые компьютеры изрядно напугали две семьи

Все началось в 5:30 в субботу в Юрмале - раздался звонок в дверь, на пороге мужчины. Показав удостоверение, они заявили, что по этому адресу пройдет обыск. В частном доме живут две семьи.

Владелица дома Анита Кехре мужчин впустила, поняла, что речь идет о преступлении в интернете, только не разобрала, при чем тут она.

Передаче «de facto» стало известно, что несколькими дням ранее по заявлению банка было возбуждено уголовное дело.

В центре - платежи через интернет чужими карточками, выданными разными банками США.

Киберпреступники покупали мебель в интернет-магазине «Jysk». Для сделок использовалось более 20 карт, общая сумма превысила 10 000 евро, но успешными оказались сделки чуть более чем на 2000 евро.

Начальник отдела предотвращения киберпреступлений Дмитрий Хоменко рассказал: «В рамках дела были проведены неотложные действия, чтобы, во-первых, прервать преступление и, во-вторых, не допустить пропажу электронных доказательств. Всего было санкционировано шесть обысков в различных регионах Латвии».

Обыск прошел в шести местах, IP адреса которых фигурировали в незаконных покупках. Скорее всего по конкретному адресу в Юрмале обыск прошел, потому что киберпреступник проник в компьютерную систему жителей дома. Однако, следователи отдельно обратились к проживающему в доме подростку...

«И тогда следователь говорит - нам надо вашего сына, он совершил преступление», - рассказала другая жительница дома Гита Тамаша-Блекте. Ее сын Мартиньш Томс вспоминает:

«Они заходят в комнату и спрашивают: Ты знаешь, что натворил? Я обомлел и подумал, а что-же я мог натворить?!

Я только сижу в интернете и ничего такого не делаю».

Представитель полиции в свою очередь не допускает возможности, что подростку было сказано такое. Слово против слова - доказательств нет. Сам подросток удивлен, почему полиция решила, что ребенок, добравшись до денег, стал бы ее тратить на мебель...

Хоменко пояснил, что до обыска невозможно выяснить, произошло незаконное проникновение или человек сам к этому причастен. Обыск в свою очередь проведен в неотложном порядке с разрешения дежурного прокурора. Анита Кехре же сказала, что решение не было на бланке с подписью и печатью, поэтому она подала жалобу.

Уходя, полиция изъяла все компьютеры, планшеты, мобильный парня, флешки и навигаторы. Часть была возвращена на следующей неделе, но три компьютера все еще в полиции.

Этот случай наглядно демонстрирует, что любая незащищенная паролями и антивирусами техника может заинтересовать следователей киберпреступлений.

Когда вернут технику, на данный момент неясно. Хоменко поясняет, что она может быть ифицирована, поэтому возвращать небезопасно. Компьютерную технику вернут тогда, когда она будет полностью вычищена.

Сейчас отдел по предотвращению киберпреступлений расследует 100 уголовных процессов, и в каждом использовано более 5 IP адресов.

Проверка компьютера продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. Но есть дела, в которых они ждут своего череда и до полутора лет.

На портале «Mana balss» запустили инициативу, чтобы было определено конкретное время, в течение которого следователи должны возвращать изъятую технику.