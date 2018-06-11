Отец двоих детей: прежде чем возлагать на детей и родителей обязанности, государство должно выполнять свои

В прошлую среду в передаче Uudis+ на Vikerraadio министр образования Майлис Репс заявила о том, что базовое образование необходимо сделать обязательным. В Эстонии процент участия в базовом образовании очень высок, из детей в возрасте от трех до семи лет в детсад ходят 94%. В связи с этим возникает вопрос, какую проблему пытается решить министр образования.

Дети разные и семьи разные. Может быть много причин, по которым ребенок не идет в детский сад. Будь то слишком высокая плата за место в некоторых самоуправлениях, таких как Таллинн или Тарту (в обоих у власти центристы), нерегулярное время работы родителей (если родитель работает поздними вечерами или на выходных, детсад ему не поможет) или желание родителей проводить больше времени с детьми.

Госпринуждение – последнее дело

Прежде чем мы возложим обязательство на детей и их родителей, необходимо подумать, почему некоторая часть детей уклоняется от базового образования. Сегодня мы очень много говорим о том, что наша школьная система должна быть гибкой и учитывать особенности учеников. То же касается и детсадов. Система, где много детей и где поэтому учитель неизбежно уделяет каждому меньше времени и внимания, не может подходить всем. Если мы распространяем образовательную обязанность на дошкольников, неизбежно тем самым мы создаем новые рамки, в которые дети должны будут уместиться. Для введения любых рамок и ограничений необходимы бюрократия и контроль. В ходе контроля, измерения и тестирования может потеряться то, что важнее всего, - сам ребенок.

Механизм принуждения воюет на два фронта

Министр образования с идеей обязательного базового образования воюет на самом деле уже на два фронта. В то же самое время в Министерстве образования в ящике стола лежит законопроект, которым хотят продлить школьную обязанность с прежних 17 лет жизни до 18. В случае реализации обеих идей образовательная обязанность была бы продлена на целых пять лет (с прежних от 7до 17 до 3-18 лет)! Если будет реализовано и то и другое, что останется от свободного выбора человека?