Список русофобов как дипломатический провал, или Как наказание стало посмещищем

Итак, нам пообещали ответные персональные контрмеры на 49 имен эстонского "списка Магнитского" с пометкой "русофобы". То есть, российский МИД составил спискок оголтелых русофобов. С появлением в прессе первого имени на лицах журналистов выразилось недоумение - Айнар Рууссаар? Журналист, стоявший у истоков телеканала ETV+ для русских? Ведущий двуязычной передачи и, о боже, работавший под начальством русских? После этого имени отношение к списку резко поменялось и стало лишь еще больше веселить, а не радовать. Радоваться, наверное, стали те, кто считал великим разоблачение оголтелых русофобов, о которых достаточно регулярно делают набросы на вентилятор наши местные активисты.

Даже имя Урмаса Рейтельмана, который в своем блоге некогда поведал о 300 тысячах паразитирующих тибл, стало восприниматься как одиночный случай неадекватного ополченца.

У посла РФ появилась возможность (если не требование) спросить за свое подполье: "Что за советы вы мне со своей орбиты даете?" или "Вы что, совсэм поехали?". Понятное дело, что список составлен не без "помощи" наших местных соучастников посольского пула. И этот список можно назвать провалом этого пула - вентиляторщики не нашли даже десятка лиц, высказывания которых можно было бы назвать константно русофобскими.

Провал второй из области лексики русского языка. Дипломатическая машина России могла бы провести курсы русского языка на предмет значения слов или научить применять слова по назначению. Потому как критика внешнеполитической деятельности Российской Федерации не может являться русофобией.

Проовал третий - провал на фронте инфомационной войны и пропаганды. После истории с этим списком простой обыватель, который может и считал соответствующими действительности проявления русофобии в Эстонии, уже будет к этому относиться с долей скепсиса.

Так ведь нет, посол Александр Петров продолжил смешить народ. В своем интервью "орбитальной станции" он сказал, что этот список может меняться. Цитата из "спутниковской" новости: "Он заметил, что и число фигурантов списка может измениться — как в большую, так и в меньшую сторону. Человек, который уже в списке, должен прежде всего сам задуматься о попадании себя в этот список, сделать выводы — "ничего вечного в жизни не бывает"".

Я еще пойму, когда будут найдены еще несколько дежурных "русофобов". Но под каким соусом лица будут из списка исключены? Неужели кто-то из российского МИДа извинится перед кем-то?