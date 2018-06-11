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  • Видео: во дворе Выруской горуправы случился пожар

Видео: во дворе Выруской горуправы случился пожар

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В понедельник до обеда во дворе Выруской горуправы загорелся мусорный контейнер с бумагой, который спасатели быстро потушили, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В 11.01 в Центр тревоги сообщили о пожаре на улице Юри 11, то есть рядом со зданием городской управы, где загорелся мусорный контейнер с бумагой.

Спасатели лили воду ведрами и потушили пожар. На место происшествия была Выруская спасательная машина и автоцистерна.

В ходе возгорания мусорный контейнер получил легкие повреждения. Возможно, что причиной пожара контейнера стал окурок.

Спасатели на месте происшествия.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

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