Видео: во дворе Выруской горуправы случился пожар
11 июня 2018 г., 14:08
В понедельник до обеда во дворе Выруской горуправы загорелся мусорный контейнер с бумагой, который спасатели быстро потушили, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В 11.01 в Центр тревоги сообщили о пожаре на улице Юри 11, то есть рядом со зданием городской управы, где загорелся мусорный контейнер с бумагой.
Спасатели лили воду ведрами и потушили пожар. На место происшествия была Выруская спасательная машина и автоцистерна.
В ходе возгорания мусорный контейнер получил легкие повреждения. Возможно, что причиной пожара контейнера стал окурок.