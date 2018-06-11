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Теракт в Кабуле унес 12 жизней

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Кабул. Иллюстративное фото.

ФОТО: MOHAMMAD ISMAIL/REUTERS

В Кабуле в результате взрыва в понедельник погибли 12 человек, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Вахид Маджрох.

«С места взрыва в больницы были доставлен 31 раненый, а также тела 12 убитых», - передает слова В.Муджроха BNS со ссылкой на Интерфакс.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Хашматулла Станикзай сообщил СМИ, что террорист-смертник подорвал себя в понедельник в 13:00 по местному времени (11:30 по Москве) у входных ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в столице в понедельник.

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