Теракт в Кабуле унес 12 жизней

«С места взрыва в больницы были доставлен 31 раненый, а также тела 12 убитых», - передает слова В.Муджроха BNS со ссылкой на Интерфакс.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Хашматулла Станикзай сообщил СМИ, что террорист-смертник подорвал себя в понедельник в 13:00 по местному времени (11:30 по Москве) у входных ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в столице в понедельник.