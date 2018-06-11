Центристской партии придется вернуть в госбюджет 220 000 евро

Суд рассмотрел две жалобы: одну от центристов, которые просили отменить предписание комиссии целиком или в той части, в которой партию обязали вернуть полученные деньги в госбюджет, а вторую - от Пааво Петтая, который просил обязать центристов вернуть эти деньги бизнесмену, передает Rus.err со ссылкой на ERR Uudised.