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Центристской партии придется вернуть в госбюджет 220 000 евро

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Пааво Петтай.

ФОТО: Georg Kõrre

Таллиннский административный суд в прошлую пятницу оставил без изменений предписание Комиссии по надзору за финансированием партий от 14 июля прошлого года, согласно которому Центристская партия должна уплатить в государственный бюджет 220 000 евро, полученные ею от фирмы бизнесмена Пааво Петтая.

Суд рассмотрел две жалобы: одну от центристов, которые просили отменить предписание комиссии целиком или в той части, в которой партию обязали вернуть полученные деньги в госбюджет, а вторую - от Пааво Петтая, который просил обязать центристов вернуть эти деньги бизнесмену, передает Rus.err со ссылкой на ERR Uudised.

В удовлетворении обеих жалоб было отказано. Кроме того, суд отменил первичную правовую защиту, установленную по этому спору постановлением от 28 августа прошлого года.

Стороны могут до 9 июля оспорить решение административного суда в Таллиннском окружном суде.

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