Владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus жалуются на неожиданную проблему

Владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus пишут на форумах и в социальных сетях, что даже при нормальном использовании смартфонов у них в какой-то момент перестает работать микрофон. Более того, при попытке перезагрузки устройства оно зависает на логотипе Apple.

По словам специалистов сервисных центров, данная проблема в iPhone 7 и iPhone 7 Plus идентична по своей сути с неработающим тачскрином в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Как и в случае со смартфонами 2014 года, в «семерках» от платы отходит аудиочип. На данный момент эксперты не могут прийти к единому мнению: одни считают, что причиной являются удары и падения устройств, тогда как другие полагают, что это происходит от небольших сгибаний во время обычного использования.